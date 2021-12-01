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特企／冬天必buy！北歐居家時尚電暖器新品上市

▲時尚的「挪威Mill電暖器」有著潔白明亮的北歐風格，深受消費者的喜愛，更是名人與時尚圈家中的新寵兒，在今年更是推出全新機型。（圖／品牌提供）
▲時尚的「挪威Mill電暖器」有著潔白明亮的北歐風格，深受消費者的喜愛，更是名人與時尚圈家中的新寵兒，在今年更是推出全新機型。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-12-01 11:52:11

隨著秋冬時節到來，電暖器買氣也開始逐漸增溫，而外表時尚的「挪威Mill電暖器」有著潔白明亮的北歐風格，深受消費者的喜愛，更是名人與時尚圈家中的新寵兒，繼去年一上市就銷售一空的WIFI電暖器，在今年更是推出全新機型：「冷暖兩用隨身型陶瓷電暖器」及搭載APP遠端控制WIFI版「葉片式電暖器、對流式電暖器、防潑水對流式電暖器」共四款。網友群評價：「雪白潔淨的北歐設計！擺在居家任何角落都覺得賞心悅目！」

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挪威Mill總代理總經理郭永福表示，挪威Mill品牌電暖器，擁有獨到的「熱增壓」技術又稱為熱加速技術，透過機身開創封閉式結構設計，不但美觀度提升，更能讓熱空氣通過葉片上升，再經由頂部散熱孔，將暖氣往上吹，讓暖氣快速散播，均勻有效率的暖房，同時經過測試相較一般傳統葉片式電暖器，大幅增加40%的暖房效果。

「挪威 mill 冷暖兩用隨身型陶瓷電暖器」體積輕巧，三段調節，無光低噪，智能恆溫，低氧耗陶瓷加熱高效率，在自己的工作空間內都可以保持溫暖感，適用空間：1-3坪；「挪威mill WIFI版葉片式電暖器」，可利用APP遠端操控做到急速暖房，日/夜間省電系統節省25%功率，可選擇三段功率，低耗氧，保持空氣濕度不乾燥，適用空間6-8坪；「挪威mill WIFI版對流式電暖器」是挪威銷售冠軍機種，今年捨棄了風扇配置，採用X型鋁翅片發熱管低噪音快速導熱使熱能均勻分布，適用空間6-8坪；「挪威mill WIFI版防潑水對流式電暖器」主推居浴兩用，防潑水設計，輕盈的機身隨心所欲的移動，APP遠端操控啟動立即升溫，高度節能效果，適用空間6-8坪。全系列的挪威mill電暖器，都有防傾倒自動斷電、安全過熱保護機制、機身防燙設計，暖心保護全家人的安全。郭永福強調，「挪威 Mill 電暖器」充滿北歐設計感，從機身的線條就能感受到品牌質感的用心，傳統葉片式電暖器不規則的外觀笨重且無造型，挪威Mill就是能做到「優雅」與「科技」合一的風範，電暖器可以居家擺設的時尚配件也可以同步溫暖整家的心。

匯聚科技總代理:http://www.quoview.com

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