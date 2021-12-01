高嘉瑜哭訴受暴過程　2綠委到場暖心支持

民進黨立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴，事件爆發後今（1）日召開記者會向外說明。民進黨立委王美惠、何志偉特別到場給予支持，王美惠給予愛的擁抱，何志偉則是送上玫瑰花，2人紛紛為高嘉瑜加油打氣。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-01 13:14:25｜2021-12-01 13:16:50
王美惠說，很多受暴婦女為了孩子、家庭都選擇忍耐、忍氣吞聲。希望高委員加油，堅強勇敢面對未來日子。女性若遇到受暴、被束縛自由時，第一時間要先確保自身安全，脫離險境後再對外求救。
何志偉則表示，看到高嘉瑜受暴的畫面，眼淚都快掉下來，以前2人在當台北市議員時是同一個質詢組，是老朋友、老同事的關係，今天看到高嘉瑜這樣卻什麼都不能為她做，很難過，至少在這裡幫她加個油。
高嘉瑜在記者會講出受暴過程時，多次哽咽、落淚無法言語，王美惠全程陪同外，也高喊「加油」。何志偉則是獻上玫瑰花束後，陪伴高嘉瑜離開記者會現場。
※【NOWnews 今日新聞
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