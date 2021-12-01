對高嘉瑜遭遇同感悲痛　張齡予批飯店是幫兇：嚴重失職

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提及飯店的無作為，身為旅館業女兒的張齡予，認為事發的板橋馥都飯店沒有警覺到讓人覺得不可思議。她說，從晚上十點多暴打到天亮這段長時間過程，他們有目擊衝突場景，卻堪稱完全沒有作為，在她看來簡直也算幫兇。
照高嘉瑜自述，張齡予說，一開始被施暴，她的包包、東西被丟走廊，林在走廊上到處亂踩。有服務生來查看，但卻被林秉樞「大聲喝斥要服務生不能幫撿東西 」接著服務生就走了，讓張齡予驚呼，這麼明顯的暴力場景，服務生沒有幫忙報警、也沒有密切監控後續狀況，這在飯店SOP看來真的嚴重失職；再來林秉樞施暴後，高嘉瑜說林要求服務生「拿冰敷袋、買藥啊」卻沒有察覺，這也是難以開脫，如果說衝突都發生在房內、沒有任何人發現異狀，那就算了，但飯店人員都看到了卻沒有反應？
而關於高嘉瑜被控制行動兩天，一個房客進去房間兩天都沒有出入，在有衝突場面之後，飯店的人有沒有主動做出積極關懷？沒有報警，沒有主動關心，還幫忙買奇怪的藥？！這飯店到底有沒有教育訓練、這麼沒有警覺！？張齡予表示，回歸旅館從業的SOP，最基本最基本，就是當服務員或房務員發現或被通知，旅館房客有異狀或客房一直吊掛「請勿打擾」卡及不接聽任何電話、斥責離開等各種可疑情況時，飯店除了要主動關心，也要主動通報飯店主管、警方或相關單位，巧妙的讓公權力介入，絕對不能隨便接受房客要求代為買藥，是基本常識，但該飯店的作為讓她不能接受。
張齡予說，不管是什麼身分，只要目擊、聽到可疑暴力，我們每一個人都應該站出來，成為吹哨者，阻止犯罪；若真的很怕自己受傷，不想惹事，那至少也可以播打一通電話曝光恐怖行徑，打110報警、打113通報都可以尋求公權力協助，絕對不是把自己頭埋在沙子裡，騙自己沒事。
她最後也表示，如果知道自己一時僥倖、一時姑息，有可能造成甚麼後果，晚上睡得著嗎？良心過得去嗎？，「她是不行啦」。（編輯：林莞茜）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110