王美花：核四與三接公投　不同意票皆領先

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王美花表示，核四能不能重啟，最大的問題在於核安，從核廢料、設備到地震帶的安全性都要打上一個問號，「我們就開玩笑說11年都不能夠確定它能不能動」。
對於前總統馬英九說貢寮有挖一個山洞放置核廢料，王美花澄清，山洞是放置用過的手套、衣服等低輻射的物品，絕對不是放核廢料的地方。
鄭弘儀詢問重啟核四公投目前的民調情形，王美花說，「看得出來，不同意票是多於同意票的」，至於差距有沒有10%，她說，「在這個範圍內」。
王美花在節目中重申，中油第三天然氣接收站在前總統馬英九執政通過興建，總統蔡英文上任後，縮小開發面積，且沒有蓋在藻礁上，絕對沒有傷害藻礁，再外推後，岸邊到接收站距離達1.2公里，大約是台北火車站到中正紀念堂的距離。
萬一三接遷離公投過關，換成台北港，從興建到發電至少需10年，用電缺口只能用多燒煤來彌補。王美花說，觀察目前民調，反對遷離者領先一點點。
由於馬英九認為天然氣不容易儲存，一旦台海緊張，天然氣船進不來，恐有缺電危機，王美花指出，「如果中國真的打過來，那不是台灣的問題，是全世界的問題」，只是對台灣而言，一定要增加天然氣安全儲量，現在大約是10到11天，應該要持續增加到21天。（編輯：楊蘭軒）1101201