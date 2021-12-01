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轟蘇揆拿納稅錢反公投　江啟臣要求公開「專機搭乘紀錄」

▲國民黨立委江啟臣要求總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌公開近日搭乘專機宣講公投的紀錄全部公開。（圖／POP radio提供）
▲國民黨立委江啟臣要求總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌公開近日搭乘專機宣講公投的紀錄全部公開。（圖／POP radio提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-12-01 20:16:49

四大公投案在即，民進黨動員全黨宣傳「四個不同意」，國民黨立委江啟臣今（1）日指控行政院長蘇貞昌在非上班日搭乘行政專機到台南宣講公投，動用國家資源、納稅錢來捍衛政權，要求公開近日搭專機宣講公投的紀錄。

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江啟臣指出，過去總統蔡英文搭乘專機到高雄探視三立董事長，並對外表示是私人行程；現在蘇貞昌在11月13日（非上班日的），搭乘專機到台南進行公投宣講，這就是公器黨用。

江啟臣說，根據《行政中立法》第9條，將行政資源定義為行政上可支配運用之公物、公款、場所、房舍、人力等資源。難道行政專機不是行政資源？民進黨「三巨頭」從10月底以來就全國到處進行公投宣講，對外宣稱是為政策辯護，但說白了，其實是為黨而戰，動用國家資源來捍衛自己的政權。

江啟臣說，蘇搭專機宣講公投很可能只是個案，他已在立法院質詢時鄭重要求國防部，將近期內蔡、賴、蘇與相關官員搭乘專機宣講公投的紀錄全部公開，絕對不能用國家資源、假公務行程，來打壓民意。

江啟臣說，如果蔡政府大官們搭乘專機跑非公務行程，也請國防部一併公布這些人有沒有按照慣例，繳納相關費用！按照規定，總統副總統搭乘行政專機從事非公務行程，包括非執行公務的受邀人員，均須自行付費。「陳前總統、馬前總統都做得到，蔡總統您有做到嗎？」

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