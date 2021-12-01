轟蘇揆拿納稅錢反公投 江啟臣要求公開「專機搭乘紀錄」
四大公投案在即，民進黨動員全黨宣傳「四個不同意」，國民黨立委江啟臣今（1）日指控行政院長蘇貞昌在非上班日搭乘行政專機到台南宣講公投，動用國家資源、納稅錢來捍衛政權，要求公開近日搭專機宣講公投的紀錄。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-01 20:16:49
江啟臣指出，過去總統蔡英文搭乘專機到高雄探視三立董事長，並對外表示是私人行程；現在蘇貞昌在11月13日（非上班日的），搭乘專機到台南進行公投宣講，這就是公器黨用。
江啟臣說，根據《行政中立法》第9條，將行政資源定義為行政上可支配運用之公物、公款、場所、房舍、人力等資源。難道行政專機不是行政資源？民進黨「三巨頭」從10月底以來就全國到處進行公投宣講，對外宣稱是為政策辯護，但說白了，其實是為黨而戰，動用國家資源來捍衛自己的政權。
江啟臣說，蘇搭專機宣講公投很可能只是個案，他已在立法院質詢時鄭重要求國防部，將近期內蔡、賴、蘇與相關官員搭乘專機宣講公投的紀錄全部公開，絕對不能用國家資源、假公務行程，來打壓民意。
江啟臣說，如果蔡政府大官們搭乘專機跑非公務行程，也請國防部一併公布這些人有沒有按照慣例，繳納相關費用！按照規定，總統副總統搭乘行政專機從事非公務行程，包括非執行公務的受邀人員，均須自行付費。「陳前總統、馬前總統都做得到，蔡總統您有做到嗎？」