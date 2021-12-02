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太魯閣號遭鋼軌樁擊中　王國材：圍籬加高2公尺

▲太魯閣號遭鋼軌樁擊中意外，交通部長王國樑要求圍籬加高2公尺。（圖／網友提供；記者呂炯昌攝，資料照片）
▲太魯閣號遭鋼軌樁擊中意外，交通部長王國樑要求圍籬加高2公尺。（圖／網友提供；記者呂炯昌攝，資料照片）

中央社

2021-12-02 10:32:09

（中央社記者余曉涵台北2日電）台鐵一列太魯閣號列車昨天遭斷裂鋼軌樁擊中，車頭窗戶破裂。交通部長王國材今天表示，該工地的圍籬將加高2公尺，由於類似工地還有4處，因此請台鐵全面檢視臨軌的打樁工程，改成夜間施工。

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207次太魯閣號上午8時52分行經大里-福隆間，昨天遭鋼軌樁敲擊事件，因事故路段正執行鐵路行車安全改善6年計畫「宜蘭線福隆石城K32+234~K32+900地錨邊坡」改善工程，進行上邊坡鋼軌樁打設防護作業，過程中鋼軌樁不慎斷裂掉落，打到施工鷹架後敲擊至太魯閣號車頭，造成車窗玻璃破裂，無人員受傷，工地已暫停施工。

立法院交通委員會今天邀請交通部長王國材就「公投暨相關選舉期間行政機關如何遵守行政中立原則」、「鐵道局新建工程與臺鐵局具體之分工協調及規劃」進行專題報告，並備質詢。

會前王國材受訪針對昨天太魯閣號遭到鋼軌樁擊中事件表示，根據台鐵局規定，距離鐵道中心線3公尺以外地區都可以當作施工區。昨天事故地點的軌道工程工地跟軌道有很大的高低差，雖然距離9公尺，但因為平台很高，導致鋼軌樁落下時掉到鐵道淨空區。

他說，該工地圍籬將加高2公尺，類似4個工地的圍籬也會加高，也請台鐵全面檢視，臨軌的打樁工程，要改為在夜間沒有車輛時施工。

王國材指出，台鐵沿線共有204個工地在軌道旁邊，施工對於營運造成很大干擾，在太魯閣號事故後，交通部、工程會及勞動部等單位有組成專案小組，徹底檢查所有工地，包含改善圍籬、施工便道等。

王國材強調，但不管怎樣，昨天發生鋼軌樁擊中太魯閣號事件，雖然是意外，但最後鋼軌樁落在軌道淨空區就會造成危險，這部分要嚴肅面對，已經要求台鐵局工務處長及宜蘭工務段長在處理完後，1週內有調職處分。

王國材表示，已經講過任何疏失沒有按照SOP一定會究責，到目前為止包含廠商及監造的責任都還在究責當中，但段長跟處長是直接負責，很多工地現場的細節還不夠好，在乘客搭乘安全部分一定要全力以赴。（編輯：謝雅竹）1101202

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