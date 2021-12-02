在家煎蔥蛋「總是不夠香」？行家揭原因：店家沒在客氣的
雞蛋的料理方式有百百種，因此經常出現在餐桌上，其中蔥蛋更是經典的家庭料理。不過就有網友困擾「在家煎蔥蛋總是不夠香？」問題一出立刻有行家揭露原因，同時也分享各自的祕方。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 11:33:56
原PO在臉書《家常菜》上發文提問「蔥蛋要怎麼煮才吃得到蛋香？在外面便當店裡面的都能吃到蛋香，但在家煎都煮不出蛋香味，用的也是有機紅蛋了，究竟原因為何？」
問題一出立刻有行家解答原因「煮不出那個好吃的感覺只是因為自己煮不放那麼多油，其實外面店家沒在客氣的」、「香味來源=油，所以不香沒關係，代表油放不多」、「油多一點，鍋熱一點，下蛋再煎的再赤一點，蔥煎到有點赤赤黃黃就香了」、「重要的油多就會香」、「我都是油放很多、最好淹沒蛋、然後火開很大！香到爆炸」。
另外也有網友從其他角度解答「外面炒的會香有可能是因為豬油的關係！就像炒飯～用豬油跟用橄欖油或一般沙拉油炒起來的味道真的不一樣」、「蔥切小蔥花和蛋液放一起，再加入監巴、一點點白醋，可去腥增香」、「要蛋香，基本就是火要夠大，煎到稍微焦～蛋的香氣才會出來」。（編輯：潘毅）