荷包蛋煎好別起鍋！內行「多1步驟」超下飯：阿嬤的絕招
雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！而近日，就有網友分享自己的獨門作法，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-02 13:34:21
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「這道荷包蛋料理真的從小吃到大，如果你也喜歡，也可以參考看看，將鍋子熱鍋後，加入麻油或者食用油都可以，接著雞蛋打下去煎好之後不要起鍋，半大匙的醬油直接加入熱鍋內，然後馬上熄火，等一陣子再裝盤，簡單營養又好下飯」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「那這樣跟煎好之後再加入醬油有什麼差別？」、「醬油淋下去關火會比較有香氣嗎？我是起鍋才倒醬油，是不是有差？」、「真的是從小吃到大，都是滿滿回憶」、「我都煎荷包蛋煎的比較恰恰，然後醬油就倒下去，這樣子真的很香」。
而也有內行人解答網友困惑「因為醬油進熱鍋會逼出香氣，醬油會更香，更配蛋」、「熱鍋下醬油，會有香味，那叫熗鍋的鍋香氣」、「會有鍋香氣！阿嬤在我小時候就都這樣，如果起鍋才倒醬油香氣會少很多」、「蛋半熟加入醬油，逼出醬油香氣，真的下飯」。（編輯張嘉哲）