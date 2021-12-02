首度與樂高合作 新北歡樂耶誕城主燈秀「追星篇」吸睛
「2021新北歡樂耶誕城」將於12月3日開城，今年「3D雷射光雕投影秀」更結合樂高的元素，全新設計打造的「追星篇」；此外，市民廣場的「竹筍」搖身一變為全台最高耶誕樹「邁向幸福之樹」，旁邊矗立著耶誕老人裝置，也將帶給民眾不同以往的視覺震撼！
記者陳志仁／新北報導
2021-12-02 17:16:55
新北市觀光旅遊局長蔣志薇表示，新北歡樂耶誕城的重頭戲「耶誕主燈秀」，今年首度與樂高公司合作，突破大樓結構限制，獨家打造全台面積最大的3D樂高雷射光雕投影秀；「追星篇」以遊戲闖關的方式進行，描述耶誕老人為了要奪回星星，與樂高小精靈進行了一場刺激有趣的追逐戰，畫面中出現各種遊戲場景轉換，絕對是精彩萬分的觀影體驗。
蔣志薇說，今年新北耶誕城三大展區，包含市民廣場「樂高耶誕城」、站前廣場「樂高歡樂薑餅村」，及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」，設立多座主題裝置藝術，帶給新北市民與所有民眾充滿驚喜的繽紛世界；此外，期間限定的「樂高快閃店」，有最受小朋友引頸期盼的免費遊樂設施「魔幻旋轉木馬」及「童樂咖啡杯」等，今年也會在市民廣場讓小朋友免費暢玩。
站前廣場「樂高歡樂薑餅村」中的「樂高小精靈俱樂部」、「樂高小精靈雪景大道」及「樂高耶誕薑餅小屋」三大主題裝置，則彷彿被照了放大燈似的，創意翻轉了民眾對小小樂高的巨大想像；至於萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」的六大奇趣裝置，則藉由不同的樂高耶誕主題，妝點出各式耶誕奇幻的夢想，等待民眾徜徉。
耶誕城今年以香檳金為主燈色，每年吸引大批國內外遊客造訪的天橋光廊，今年分別有府路天橋的「春櫻光廊」、新站路天橋「經典光廊」、百揚大樓天橋「星塵光廊」、板橋車站與公車站旁麗寶天橋上的兩座「雲河光廊」、小遠百天橋「璀璨光廊」，及縣民大道上的麗寶天橋「橘色世界」等七座；「橘色世界」更是耶誕城舉辦以來，首度打造的性別平等天橋。