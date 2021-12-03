遠離惡視力！恩主公：預防兒童近視謹記「2不3要」

現代生活與3C產品密不可分，尤其是3C世代下，孩子近視成了家長的頭痛問題；如何不想讓眼鏡成為孩子成長的標準配備？恩主公醫院眼科醫師賴紫庭表示，要預防兒童近視，家長要做到「2不3要」，幫孩童遠離惡視力。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-03 11:53:55
恩主公醫院說，影響兒童視力的主要原因與遺傳息息相關，但在後天影響的部分，錯誤的閱讀姿勢、近距離用眼的時間長，及減少戶外活動時間，都會影響兒童的視力；家長日常可透過觀察兒童的動作，如揉眼、看東西瞇眼睛或皺眉頭、看物品距離越來越近，去區分小朋友近視的可能性。
賴紫庭指出，要預防兒童近視，最重要是「2不3要」，2不是指「不讓未滿2歲幼兒看螢幕」、「2歲以上每日看螢幕累積不要超過1小時」；至於3要是指「看書要保持35至40公分」、「用眼30分鐘要休息10分鐘」，及「每日要有戶外活動2至3小時。」
賴紫庭呼籲，定期的門診追蹤，也是近視防治非常重要的一環，3歲以下的小朋友雖表達能力還不足，但可透過眼科驗光的檢查來驗度數，若是小朋友大一些可教其辨識C、E的缺口來進行視力測量；其次，要維持正確的用眼習慣，最後是配合眼科醫師搭配近視防治工具，如長效散瞳劑、角膜塑型片等，都可減少或延緩近視度數的增加，讓眼睛保持有神水靈。