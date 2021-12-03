啟發孩子藝術視野！廣達《游於藝》列車開進福和國中

讓師生倘佯在齊白石、張大千、徐悲鴻、趙無極等四大名家的精選作品中，是多麼快意！廣達《游於藝》計畫持續與新北市政府教育局合辦「創新之變－經典之位」主題展，今（3）日在新北市盟主學校的福和國中揭開序幕，為學生帶來與西方不一樣的東方藝術視野啟發。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-03 13:32:26
新北市議員羅文崇認為，廣達《游於藝》的活動，讓全臺各地教師、學童相互觀摩、學習分享，達成以藝術啟發創意之目的，讓藝術的種子遍地開花，提升國民整體的素質，而今日參觀「創新之變 經典之位」主題展後，也開啟他對抽象畫的興趣；廣達文教基金會說，讓藝術的種子遍地開花，提升國民整體的素質，就是基金會的宗旨。
廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，如何用一句話感動一幅畫？今日見識到最美的畫面，其實盟主學校不僅很辛苦的協調外，還要培訓老師及導覽小尖兵，也盼透過舉辦廣達游於藝的計畫開拓交流平臺，提升孩子藝文素養，培養自主學習、思考判斷與解決問題之能力；此外，水墨畫、抽象畫，對小朋友而言，深度很深，但看見連幼兒園小朋友都能問問題，也讓她刮目相看。
福和國中校長范筱蓉指出，福和國中除在學校的展出外，同時也負責統整展品巡迴檔期與盟校間的交流互訪安排；參與的學校可將展覽資源進行主題性課程統整，在同盟學校交流互訪中，更可激發出教師創意教學的能力，進而活化教學的情境與跨領域教學活動設計，除達到展覽效益與資源整合外，更幫助教育現場落實教育軟實力。