電鍋煮雞蛋「多塞1物」！內行抖出真實用途 網讚長知識
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，而除了用鍋爐來烹飪水煮蛋以外，近幾年也有不少婆媽分享使用電鍋的方法，即是用沾溼的廚房紙巾，鋪在鍋底，接著將雞蛋放入，就能蒸出完美的水煮蛋。不過，近日就有網友分享自己更上一層樓的「獨門作法」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-03 16:15:48
原PO在臉書社團「電鍋廚娘123」貼文指出「前天在菜市場看到這個東西，天啊！還真是好用，只要把雞蛋洗一洗之後，外鍋0.3杯水，把蛋全部放上去站好，蓋上鍋蓋按下開關，待電鍋跳起，燜個一分鐘取出，泡冷水出來後就很好剝殼了唷！」
只見貼出的照片，電鍋內不放一般大家常用的濕紙巾，而是使用所謂的「蒸蛋架」，完全不沾手不用害怕紙巾黏鍋底。貼文一出，網友紛紛回應「我家也有，但我從來不知道他是在幹嘛用的＝＝」、「原來這是蒸蛋架....還想說一個洞一個洞在幹嘛」、「長知識了！原來這是蒸蛋架，我家有一個耶，放好多年了都沒用」、「我倒是第一次看到看到蒸蛋架，感覺很好用」。
而也有不少使用蒸蛋架的人則表示「這真的超好用，而且還用不壞，一個才50元左右」、「真的超好用的，有夠方便」、「放架子，蛋殼或廚房紙巾就不會黏在電鍋，又好拿」、「雞蛋蒸出來超完整，菜市場、雜貨店都有賣喔，沒試過的人可以去買」。（編輯：張嘉哲）