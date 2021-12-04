買槍給兒子當耶誕禮物　美密州校園濫射凶嫌父母被通緝

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奧克蘭郡警長布查德（Michael Bouchard）告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「如果他們認為逃得掉，那就錯了。」
克魯布里於11月30日犯下美國今年最致命的校園槍擊案。這是美國校園一連串大規模槍擊事件的最新一起。
詹姆斯與珍妮佛的兩名律師發表聲明說，這對夫婦正在回來應訊途中，「他們並未逃避執法」。但原定下午4時30分舉行的線上庭訊並未如期進行。
律師沒有回答關於是否與這對夫婦保持聯繫，以及兩人是否打算自首、或庭訊是否繼續進行等問題。記者致電奧克蘭郡法院也沒有得到回覆。
美國司法部法警局（USMS）表示，來自底特律的逃犯緝捕小組正與當地警長辦公室協力逮人。
●買槍給兒子當耶誕禮物
檢方表示，在槍擊事件發生前4天，克魯布里陪父親去了一家槍枝商店，詹姆斯在那裡買了一把半自動手槍。
檢察官麥唐納（Karen McDonald）說，克魯布里同一天稍晚在社群媒體上傳手槍的照片，寫著「今天才剛到手的美人」，還附上一個愛心符號。母親珍妮佛隔天也發文說父子倆「在測試新買的耶誕禮物」。
密西根州法律禁止18歲以下的人購買或持有槍枝，但有少數情況可不受限，例如持照並在成人監督下狩獵。
麥唐納在記者會上說，指控詹姆斯與珍妮佛的罪名目的是向大眾傳達「槍枝擁有者須負責任」的訊息。
一名專家指出，關鍵在於檢方能否找出這對父母買槍給兒子的證據。
位於達拉斯（Dallas）的南美以美大學（Southern Methodist University）法學教授魯賓（Eric Ruben）表示，如果檢察官能證明父母採取了導致死傷的直接行動，例如購買槍枝，那麼檢察官的勝算就比較大。
●槍擊事件前警訊持續被忽略
檢察官描述，早在槍擊案發前幾天，就出現了幾個令人不寒而慄的警訊。
某天，一名教師看到克魯布里在課堂上用手機搜尋彈藥資訊，繼而通報校方，校方傳訊給他的母親，卻未有任何回應。後來珍妮佛傳訊息給兒子說：「（哈哈大笑）我沒生你的氣，你必須學會不被抓包。」
麥唐納還說，槍擊案發生當天上午，一名教師發現克魯布里的一幅畫，上面有一把手槍、一顆子彈和一個流血的人，旁邊寫著「血濺四方」以及「無法不去想…救我」。
克魯布里的父母立刻被找來學校，校方要求他們在48小時內帶克魯布里去接受諮商，但他們不願帶兒子回家，沒有查看他的背包，更沒有問及槍枝的事。
麥唐納說，做父母的讀到這些文字，也知道兒子能拿到他們給他的致命武器，卻沒有任何作為，這相當荒謬，「我認為這根本是犯罪行為」。
後來克魯布里回到課堂，隨後持槍離開廁所，開始射擊，造成4死7傷。
檢察官還說，當新聞爆出校園有一名正在發動攻擊的槍手時，珍妮佛傳訊給兒子要他「別這麼做」。與此同時，詹姆斯直接開車回家檢查槍是否還在，接著打電話報警，聲稱槍枝遺失，以及他的兒子可能是犯案槍手。這把槍原本是放在他們夫妻臥室一個沒有上鎖的抽屜裡。
和某些州不同的是，密西根州法律並未規定槍枝擁有者不得讓兒童接觸到武器。克魯布里還不到18歲，但因犯行重大，將以成人身分受審。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1101204