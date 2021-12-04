高雄樂活節精采演出 趙天麟宣導四個不同意台灣更有力
由立委趙天麟發起的「高雄樂活節」今(4)日在台鐵正義車站旁的綠廊道舉行由紙風車卡車藝術工程之一的唐美雲歌仔戲團演出「駱巴風雲」，吸引不少當地民眾熱烈參與，精彩表演之餘，趙天麟也呼籲民眾12月18日的公投要以「四個不同意 台灣更有力」，力挺台灣接軌國際。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-04 21:01:03
同時，還有吸引目光的表演還有米芮可創意LED炫光舞，五彩絢爛的冷光結合科技特效舞蹈，一場難得的視覺藝術饗宴博得滿堂彩。團員精彩的演出不忘宣傳公投「四個不同意 台灣更有力」的重要。
「高雄樂活節」由趙天麟發起，11年來列車從都會區到偏鄉，用劇團、寶島歌謠等演出與民同樂。2021高雄樂活節在武漢肺炎疫情趨緩後，已經在美濃、岡山、前鎮區舉行，活動列車今天開進苓雅區，由紙風車卡車藝術工程之一的唐美雲歌仔戲團演出「駱巴風雲」，這也是疫後首場的演出。高潮迭起的劇情，感動了不少民眾也驚豔於獲得國家文藝獎章劇團精彩的演出。
高雄市議員黃文益、林智鴻、市議員擬參選人鄧巧佩也與市民同樂，趙天麟除肯定黃文益、林智鴻問政專業，並推薦鄧巧佩勤跑基層是「行動i佩」，未來在長照婦幼及藝文新經濟一定會有好表現。