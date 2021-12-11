銀白聖誕美照去哪拍？「這五地」不能不去：該換大頭貼了

我是廣告 請繼續往下閱讀
聖誕節造景資優生BELLAVITA，今年把如夢似幻的滑雪度假村搬進中庭，被白雪覆蓋的聖誕樹還有銀白冰山間，錯落有著馬卡龍繽紛色彩的纜車和小木屋，都是可以坐進去拍照的真實場景，彷彿親自來到北歐雪景小鎮般浪漫。
中和Global Mall環球購物中心《走進小熊維尼的百畝森林》
以小熊維尼為主題的雪白聖誕快閃店，以7大手繪風格聖誕場景打造一片雪白世界的百畝森林，超過200公分的巨大「小熊維尼主題禮物盒場景」搭配聖誕扭蛋機，還有沒看過的雪白色小熊維尼、小豬、跳跳虎及屹耳，有夠療癒。
新光三越信義新天地「耶誕希望之樹」時尚銀灰森林
17米高的夢幻銀灰「耶誕希望之樹」，搭配百萬顆燈海及燈光秀，並在各館間打造總共5大必拍時尚場景，300米星光步道燈海及3.5米球體星空光廊，還有迷霧森林裡可以坐著拍的雪白鞦韆，想掌握時髦的銀灰聖誕，這裡一定不能錯過。
桃園台茂購物中心LINE FRIENDS「熊大與兔兔的小鎮派對」
最萌的LINE FRIENDS，派出最受歡迎的熊大、兔兔和莎莉攻佔桃園台茂購物中心，「熊大與兔兔的小鎮派對」大型主題展，不只有3米高的熊大，還讓經典主角們一起自從天而降，飛撲進大家心裡！記得飄雪派對時，找找看雪人部長藏在哪裡？超萌必拍可別錯過。
新光三越台中中港店「奇幻銀白耶誕村」
10米高的銀白星願耶誕樹，搭配萬顆LED星芒燈海打造的夢幻雪白氣氛中，藏著微型世界地標，美國賭城拉斯維加斯、法國羅浮宮金字塔及巴黎艾菲爾鐵塔、西班牙巴塞隆納魔幻噴泉，找對角度拍也能偽出國打卡。