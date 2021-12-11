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銀白聖誕美照去哪拍？「這五地」不能不去：該換大頭貼了

▲5大必拍銀白聖誕樹！時尚燈海、可愛熊大通通有。（圖／翻攝自台茂購物中心FB、新光三越、BELLAVITA提供）
▲5大必拍銀白聖誕樹！時尚燈海、可愛熊大通通有。（圖／翻攝自台茂購物中心FB、新光三越、BELLAVITA提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-11 08:00:00

時序進入12月，走到哪都是聖誕節浪漫的氣氛，還有哪些特美的銀白世界你還沒攻略？今年雖然不能出國，但雪景不求人，《NOWnews》幫大家整理了5大必拍銀白聖誕場景，北歐滑雪村、銀灰聖誕燈光秀，還有雪白手繪森林，帶大家彷彿環遊世界逛一圈。　

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▲好想去日本滑雪！回憶在銀白世界搭纜車、雪屋捉迷藏，竟然不用離開台北？（圖／BELLAVITA提供）
▲在雪白世界搭纜車、躲雪屋捉迷藏。（圖／BELLAVITA提供）
BELLAVITA寶麗廣塲SKI RESORT白雪之戀冬日滑雪村

聖誕節造景資優生BELLAVITA，今年把如夢似幻的滑雪度假村搬進中庭，被白雪覆蓋的聖誕樹還有銀白冰山間，錯落有著馬卡龍繽紛色彩的纜車和小木屋，都是可以坐進去拍照的真實場景，彷彿親自來到北歐雪景小鎮般浪漫。

▲少見的小熊維尼手繪風格，畫出一座雪白森林，陪大家一起過聖誕。（圖／中和環球購物中心提供）
▲少見的小熊維尼手繪風格，畫出一座雪白森林，陪大家一起過聖誕。（圖／中和環球購物中心提供）
中和Global Mall環球購物中心《走進小熊維尼的百畝森林》

以小熊維尼為主題的雪白聖誕快閃店，以7大手繪風格聖誕場景打造一片雪白世界的百畝森林，超過200公分的巨大「小熊維尼主題禮物盒場景」搭配聖誕扭蛋機，還有沒看過的雪白色小熊維尼、小豬、跳跳虎及屹耳，有夠療癒。

▲最時尚聖誕場景怎麼拍？5大攻略搭銀灰燈光超美。（圖／新光三越提供）
▲最時尚聖誕場景怎麼拍？5大攻略搭銀灰燈光超美。（圖／新光三越提供）
新光三越信義新天地「耶誕希望之樹」時尚銀灰森林

17米高的夢幻銀灰「耶誕希望之樹」，搭配百萬顆燈海及燈光秀，並在各館間打造總共5大必拍時尚場景，300米星光步道燈海及3.5米球體星空光廊，還有迷霧森林裡可以坐著拍的雪白鞦韆，想掌握時髦的銀灰聖誕，這裡一定不能錯過。

▲聖誕造型的LINE FRIENDS，只在這個時候期間限定喔。（圖／翻攝自台茂購物中心FB）
▲聖誕造型的LINE FRIENDS，只在這個時候期間限定喔。（圖／翻攝自台茂購物中心FB）
桃園台茂購物中心LINE FRIENDS「熊大與兔兔的小鎮派對」

最萌的LINE FRIENDS，派出最受歡迎的熊大、兔兔和莎莉攻佔桃園台茂購物中心，「熊大與兔兔的小鎮派對」大型主題展，不只有3米高的熊大，還讓經典主角們一起自從天而降，飛撲進大家心裡！記得飄雪派對時，找找看雪人部長藏在哪裡？超萌必拍可別錯過。

新光三越台中中港店「奇幻銀白耶誕村」

10米高的銀白星願耶誕樹，搭配萬顆LED星芒燈海打造的夢幻雪白氣氛中，藏著微型世界地標，美國賭城拉斯維加斯、法國羅浮宮金字塔及巴黎艾菲爾鐵塔、西班牙巴塞隆納魔幻噴泉，找對角度拍也能偽出國打卡。

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