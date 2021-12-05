與罹難家屬見面前台鐵仍有事故 林佳龍：協助推動改革
台鐵太魯閣意外迄今已8個月，交通部前部長林佳龍今（5）日與罹難者家屬見面，不過前幾天台鐵仍發生多起事故，對於家屬與生還者更是巨大的打擊，他被問難道政府提供「安全的台鐵」竟是這麼困難的事？他會在尊重家屬訴求下，儘全力協助推動台鐵改革的工作。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-05 19:28:57
林佳龍說，再次見到大家，心中仍是悲痛。卸任之後，雖然沒有任何官職，但是很感謝家屬仍願意信任他。這段時間，幾名家屬組成「太魯閣的眼淚」，面對摯愛親人的驟逝枉故， 眼淚至今沒有流盡的時候，但是家屬更期盼的是，能喚起國家對台鐵安全的全面重視。
林佳龍指出，疫情趨緩後終於能與大家見上一面，長談如何能持續推動台鐵安全的改革。他卸任前曾說：「未來我將以一個交通志工的身分，持續關心交通政策發展與運輸安全。」，他沒有忘記這個承諾。但見面前幾天，台鐵頻仍出事。
林佳龍表示，事發至今，仍有許多人不敢踏入車站，不敢看火車，不敢走進過世親人的房間。今天見面的過程，家屬們仍願意展現對國家政府的期待，並期盼了解如何加速台鐵改革，讓每一個必須搭台鐵的人，能感到安心。坦白說，這不應該是家屬要奔走的事情。
林佳龍說，他會在尊重家屬訴求的情況下，盡全力協助推動台鐵改革的工作，這不是批判檢討，而是為了全體乘客以及台鐵人性命安全而努力。相信只要一起努力，全面體檢台鐵，推動各項必要的改革工作，以最高規格來面對鐵道安全，才是對罹難者及家屬最好的撫慰。