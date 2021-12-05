炒空心菜別只加蒜！大廚倒「一罐」下飯又香：可連吃三天
蔬菜種類相當多樣，不少人為了維持均衡營養，都會多吃以此保持身體健康，其中空心菜不僅是在家庭餐桌上，就連餐廳小吃內都常見。對此，就有一名網友分享炒空心菜的隱藏撇步，讓整道菜變得香又下飯，而引起老饕們熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-05 22:31:14
一名網友於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示「各位媽媽桑：是不是做飯給家人或老公吃，常常被罵沙茶醬、佐料還是鹽巴整坨沒攪散，然後獨自在廚房哭泣？今天妳們有救了，剛好我來炒空心菜下酒！」
他也說明料理步驟，首先將油倒入鍋內，再加入蒜末、辣椒，最後放入沙茶醬、鹽巴等來做調味，「然後再直接開大火炒開佐料，最後下空心菜快炒起鍋，就這麼簡單快速。」
貼文曝光後，隨即引來不少人大讚留言，「原來是先炒佐料，再炒空心菜啊！難怪，我之前炒得沒對味」、「加沙茶醬，下次試試」、「這道我可以配飯吃三天」、「炒得油綠綠！高手喔」、「看起來好下飯，我餓了！」
此外，也有老饕提供不同建議，「豆腐乳就不會有鹽巴整坨的問題了～全放到大的塑膠袋加點溫水後，再下鍋喇喇欸葉子變軟就可以起鍋了」、「加酸筍絲炒更銷魂」、「沙茶空心菜怎麼可以少了羊肉呢」。（編輯：陳雅雲）