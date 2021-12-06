炒空心菜先放蒜頭算外行！「正解」翠綠又入味：煮錯20年
炒青菜是我們常常吃到的一道家常菜，不過看似非常簡單，要將蔬菜炒的翠綠又嫩也不是這麼簡單的事情，常常不少人一下鍋就黑掉不然就是炒太久促使口感苦澀。而近日，就有網友分享炒空心菜的獨門作法，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 13:47:45
原PO在抖音（Tik Tok）貼出影片教學炒空心菜，但只見她率先熱鍋熱油之後，不是先下蒜頭辣椒爆香，而是直接把空心菜梗倒入，翻炒30秒後加入空心菜葉，接著開始調味灑鹽，最後才丟入蒜頭以及辣椒拌炒，整盤翠綠的模樣，讓人垂涎三尺。
而貼文曝光後，不少網友紛紛回應「ㄜ....台灣都是先放蒜頭跟辣椒喔」、「順序是不是反了啊？」、「應該是順序錯了吧？先放蒜頭才對」；而原PO也出面解釋「蒜頭爆香前後其實都是不影響美味程度的，但是唯一會影響的是，蒜頭如果後放的話，炒出來的菜反而有濃嗆蒜辣味，如果先炒蒜頭就不會有那個辣度，所以我們家才會後放。」
而不少人也紛紛認同此一作法「我也是蒜頭放後面，媽媽教的，說這樣才有蒜頭嗆味」、「愛吃重口味、蒜辣的人蒜頭就放後面啊，一看就知道內行的，一堆鍵盤廚師」、「又被我學到這招了，就愛蒜頭嗆辣味」、「後面放蒜辣度都不會炒太久不見，看來我媽炒錯20年XD」。（編輯：張嘉哲）