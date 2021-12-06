李李仁《華燈》太壞！維基惡搞12字 劉品言傻眼冒冷汗
Netflix懸疑影集《華燈初上》還原1988年林森北路特有的條通文化，2天內迅速榮登Netflix台灣收視排行榜第一名，劉品言在劇中飾演雛妓出身的酒店小姐，在酒店遇到昔日恩客、黑道兄弟李李仁，李李仁對她冰塊塞胸伸手非禮，讓觀眾看了超氣，有趣的是在《華燈初上》的維基百科上，關於李李仁角色「彪哥」的介紹只有12字，劉品言看了直冒冷汗。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-06 15:32:11
李李仁在劇中壞到骨子裡，不僅在酒店襲胸、掌摑劉品言，還當著章廣辰的面，強行將劉品言擄上車性侵，判若兩人的演出讓觀眾非常驚豔，妙的是在維基百科上，對於李李仁的角色「彪哥」，竟是如此介紹「喜歡玩冰塊在身上舔來舔去」，劉品言截圖轉發到IG，加上冒汗、摀眼的表情符號，笑說：「這形容……。」
事實上「玩冰塊」是李李仁神來一筆，本來劇本直白寫李李仁捏劉品言胸部，李李仁跟導演說：「不要這麼明目張膽，我們改玩冰塊，效果是一樣，演員也不會留下陰影，直接襲胸太下流了。」那場戲謝瓊煖在唱《你著忍耐》，劉品言直呼：「我那時候真的在忍耐。」而拍攝當下，酒家演員加上工作人員，全場80雙眼睛在看，李李仁壓力超大，坦言：「摟著言言在聞她的時候，腳其實在發抖。」