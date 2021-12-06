國考數位轉型　明年起電腦化測驗設花蓮考區

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考選部說，電腦化測驗考試從111年起設置花蓮考區，慈濟科技大學依據110年國家考試花蓮考區電腦試場評選作業計畫，投注經費並克服萬難，建立6間電腦試場、380席應試座位，並獲考選部認證通過，讓東部地區應考人可省下舟車勞頓之苦。
考選部長許舒翔主持揭牌典禮時表示，現行國家考試電腦化測驗具備應考人服務自動化、多元試題、預防舞弊、即測即評等具體效益；為符應數位化時代用人需求，已實作完成申論式試題電腦線上作答考試功能，111年7月率先將專技人員諮商心理師、臨床心理師2類科考試採行線上作答。
考選部說，國考採電腦化測驗考試，目前以各種醫事人員類科為主，未來將逐步擴大考試類科，包括明年首次採行申論題線上作答的心理師類科，在東部設置考區，更有特殊歷史意義，除能提供東部地區考生便利的應考環境外，更希望能吸引各類醫事人員類科考生選擇到東部地區應考，並優先選擇在東部地區醫療體系就業，充實東部地區缺乏的醫療人力。
考選部表示，未來將持續致力於公平、安全、穩健及前瞻的國家考試數位轉型，正在規劃國家考試數位轉型發展及推動計畫，希望為國家社會掄選適切人力與專業人才。（編輯：張均懋）1101206