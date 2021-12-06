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獲網一片讚！火車誤點軍校生立正30分　校方予榮譽假鼓勵

▲5日火車誤點將近30分，一名軍校生仍站得筆挺聞風不動候車，獲網一片讚。（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲5日火車誤點將近30分，一名軍校生仍站得筆挺聞風不動候車，獲網一片讚。（圖／翻攝自《爆料公社》）

編輯中心／綜合報導

2021-12-06 16:44:59

有網友在臉書社團《爆料公社》上分享，昨日他在新竹火車站南下月台上，看見一名軍校生，就算因火車誤點將近30分鐘，他仍聞風不動、站得筆挺，獲得廣大網友大讚是「最美、最令人安心的人行立牌」、「值得尊重」。據查，這名軍校生為中正預校高中部2年級顏姓學生，校方肯定其如此重視軍紀及要求自我，因此今（6）日表示，核予榮譽假乙次，以茲鼓勵表揚。

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據了解，該名學生為中正預校高中部2年級顏姓學生，昨日收假，下午於新竹火車站欲搭乘普悠瑪127班次返校，但因火車尚未到站，也要將座位禮讓給需要的人使用，因此故在原地成立正姿勢候車。

有網友拍下這名軍校生，在《爆料公社》上貼文表示，在對面南下火車月台上，這名看似是中正預校的學生，就算火車誤點將近30分鐘，他仍沒有移開半步，依舊在原地站得筆挺、聞風不動，讓他備感佩服，也稱這位阿兵哥，會是未來國軍基礎幹部，對他如此敬業專注的自我要求一個讚。

貼文也引發大批網友湧入留言，大讚他「尊重自己身上穿的制服，也值得別人的尊重」、「尊重自己的身分及一身制服」、「自律！」、「國家的棟樑」，也說這是台灣最美風景之一、最美的人形立牌。

對此，中正預校今日表示，這名學生在校外期間，仍自我要求及重視軍紀，學校核予榮譽假乙次，以茲鼓勵表揚。（編輯：林莞茜）

▲5日火車誤點將近30分，一名軍校生仍站得筆挺聞風不動候車，獲網一片讚。（圖／翻攝自《爆料公社》）
▲5日火車誤點將近30分，一名軍校生仍站得筆挺聞風不動候車，獲網一片讚。（圖／翻攝自《爆料公社》）

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