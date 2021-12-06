三重忠孝橋下驚見男浮屍！嘴遭膠帶纏繞 家屬曾報失蹤
新北市三重忠孝橋下今（6）日驚見一具男浮屍，警方獲報後到現場將死者打撈上岸，發現其嘴巴遭到膠帶纏繞封住，目前已透過身上一張健保卡聯繫到其子確認身份，初步判定為自殺。
編輯中心／綜合報導
2021-12-06 17:46:01
今日下午15時許，有民眾報案稱在新北市三重忠孝碼頭發現疑有漂流屍體情形，警方派員協助了解，轉報119消防局同仁，在淡水河處於15時50分將屍體打撈上岸，經大同所同仁初步回報，現場當事人為一名男性民眾，年約60歲，身穿卡及色毛及藍色褲子，嘴巴有遭膠帶纏繞封住，員警及偵查隊鑑識小組便展開調查，採集死者指紋確認身分。
據了解，警方已於死者身上發現一張健保卡身分為63歲黃姓男子，在聯繫該健保卡個資之親屬後釐清確切身分及報請司法報驗釐清死因。
最新消息指出，這名死者留有遺書，家屬在11月28日曾到萬華分局通報失蹤，警方當時也在光復橋尋獲其機車，並於日前已向警方報請協尋，全案初步認定為自殺案，但詳細死因仍待近一步調查釐清。（編輯：林莞茜）
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