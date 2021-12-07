媒體遭駭新聞被刪除　羅秉成：無法容忍傷害言論自由

行政院發言人羅秉成今（7）日接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪，主持人周玉蔻表示，遇到顏家的事情都怪怪的，包含國民黨立委葉毓蘭找檢察長等人到立院備詢、《菱傳媒》報導105號碼頭等新聞都被駭客刪除。羅秉成說，葉毓蘭做法值得商榷，另外政府沒辦法容忍傷及言論自由、人生安全，會加快破案。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-07 08:50:30｜2021-12-07 08:51:42
周玉蔻說，葉毓蘭邀請法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、台中地檢署檢察長黃謀信等人，就「選舉、公投政治偵辦爭議」進行專題報告，這是顏寬恒讓國民黨團施壓檢警調，難道沒有法律制裁這樣的委員。
羅秉成指出，大法官461號解釋，有些獨立行使職權，檢察官、公平委員會委員不需到立法院，因此昨日邀請檢察官到立法院被詢是不可以的，看標題就是先射箭再畫靶，這委員會昨天有很大爭議。
羅秉成說，昨日受邀的檢察長都沒有出席，到了就對不起自己職務。至於無是否法律制裁委員，這只是程序上的問題，不過人民可以評理。
周玉蔻也表示，《菱傳媒》先前也寫過顏寬恒的105號碼頭事件，昨天卻早到駭客入侵，所有新聞資料都被刪除。以前鄭太吉遇到媒體寫不利的事情是去掃射，現在網站被刪掉也是一樣，地方勢力再下去就算公投都不通過，還是很恐怖的。
羅秉成說，涉及到言論自由，要嚴肅以對，駭客要入侵人家電腦，刪掉資料是有罪，媒體已經報案，會了解調查事件原委，駭客如何把資料清除？台灣是民主法治社會，違法都應該要查辦。