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亞洲乾眼症學會（Asia Dry Eye Society，簡稱ADES）在2020年提出最新ADES乾眼症共識，乾眼症重點因素在淚膜不穩定。高雄醫學大學附設中和紀念醫院眼科部主治醫師徐旭亮進一步說明，眼球表面有一層薄薄的淚膜，過往會將其劃分為三層，由外而內分別是：油脂層、水液層、黏液層；在較新觀念裡，淚膜則被視為兩層，分別為黏蛋白混合水分的黏液-水層與油脂層。但不變的是：只要一層出問題，就會引發乾眼症！
徐旭亮醫師強調，現代人生活中往往離不開3C設備，且隨著越來越多串流平台上線，民眾追劇、追電影的時間還可能提升。然而，長時間使用手機、電腦、電視等電子螢幕設備，將導致眨眼頻率減少，眼球表面油脂降低，淚膜易揮發，眼睛容易乾燥感覺到不舒服，進而也可能損傷分泌黏蛋白(黏液層中的成分)的細胞，形成乾眼的惡性循環。徐旭亮醫師指出：「因為黏膜層中的黏蛋白不穩而引發的乾眼，就稱為濕潤度缺乏型乾眼。」
長輩與免疫疾病患者免驚！改善乾眼關鍵在對症下藥
徐旭亮醫師進一步指出，不只3C用眼族，長輩與有自體免疫疾病（修格蘭氏症）的民眾，也都可能屬於濕潤度缺乏型乾眼。舉例而言，修格蘭氏症患者，因為包含眼睛表面在內的全身組織長期處於發炎狀況，導致眼睛表面與淚腺細胞被破壞，淚水分泌功能受損；也隨著眼淚減少，眼睛的發炎反應大大加劇，形成惡性循環，臨床上患者普遍飽受乾眼所苦。除此之外，也隨著年齡增長，淚水分泌功能會有所退化，眼睛乾澀的情況也會越來越明顯。建議民眾不要輕視乾眼的衝擊，應積極就醫檢查，並遵照精準治療的準則，若黏液層不穩定，就使用同時補充黏蛋白和水分的淚膜導向精準治療療法，對症下藥。
徐旭亮醫師就以自己的臨床病患為例，一名60多歲男性長期飽受乾眼症所苦，雖有點一般的人工淚液，但仍然受到眼睛乾澀與刺痛感所困擾。經進一步檢查確認後，發現乾眼根源來自黏液層不穩定，該名患者改為使用補充黏蛋白和水分的淚膜導向精準治療療法後，乾眼症狀明顯改善許多，視力也終於恢復穩定。
徐旭亮醫師提醒，如果發現自己經常有眼睛乾澀、畏光、血絲、異物感、眼睛痠痛、視力模糊等乾眼症狀，一定要趕快就醫，由眼科醫師評估發生原因，當確認淚膜黏液層有異狀，也別忘透過淚膜導向精準治療療法，同時補充黏蛋白和水分修復黏液-水層，才能從根源改善乾眼症狀，恢復生活品質。
資料來源：健康醫療網 熬夜看Disney+乾眼上門！？補充黏蛋白精準緩解乾澀！
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