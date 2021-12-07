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小發票大愛心 千名癌友做護盲國家隊
為癌而跑連續五年不收取報名費用，希望邀請癌友響應公益，用小小的力量將愛心持續傳遞出去，改以每位參賽者捐贈至少十張統一發票取代報名費，並將全數發票捐至「財團法人愛盲基金會」，幫助更多視障朋友，給予弱勢族群更高的關懷。活動訊息一發佈就獲得到廣大癌友們的支持，更有許多治療中的癌友也攜家帶眷一起來參加。
向惡病質說不！選對營養補充讓抗癌更有力
除了運動之外，癌症治療與患者的營養照護密不可分，蔣鋒帆理事長指出，根據臨床顯示，每5人就有1位癌症患者是死於營養不良非癌症本身。許多癌友在抗癌的路上往往因營養不良、身體虛弱導致減低化、放療治療的效果，甚至會降低患者的存活率，因此除了培養運動習慣之外，也要讓自己有更好的抵抗力去對抗病魔，若要避免因營養不良產生惡病質的情況，日常飲食應搭配補充「低醣癌症專用營養品」，能使療程更順利，降低治療時的副作用並提升成效，成為患者在漫長治療路上強而有力的後盾。
歷經兩次生死的人生！抗癌鬥士：相信，就能創造奇蹟
「再次的晴天霹靂，但我不放棄！」莊大哥在10年前確診為第三期舌癌，歷經舌頭全切手術、35次電療，積極抗癌的他，長期配合醫師的治療計畫，同時也注重營養介入與運動的重要性，在5年前醫師幾乎宣告他從癌症班畢業了！正開心之際，準備好好度過他的人生下半場，卻在今（110）年一次的腹痛，打壞了他所有計畫。
起初莊大哥因腹痛而就醫，被診斷為盲腸炎，醫師經檢體化驗發現有癌細胞，立即安排後續的治療計畫，莊大哥說道「萬萬沒有想到癌症又再次找上我，本來想好的退休生活都沒了，現在只能好好配合治療」，對莊大哥而言，舌癌對他的打擊非常大，他用了10年的時間才走出癌症的苦痛，卻在這時候，又要再次面對化療與放療，又要重新建立抗癌的心，莊大哥說「雖然很難過，但我不放棄」。
莊大哥因為有了前一次癌症的經歷，知道除了好好配合治療之外，專業營養支持與規律運動是能增強自己體力及抗癌的要點！目前的他，剛做完化療一周，莊大哥堅持一定要親臨現場鼓勵癌友，他表示：「我們不能決定人生的長度，但可以決定它的寬度，當有困難來臨時，面對它、接受它、放下它，每一天都要開心地活著！」
關心腸久事 讓我們一起加油
台灣腸癌病友協會是國內第一個以病友為出發點的公益團體，成立十年來致力於提供正確的腸癌衛教知識，加強病友與家屬對腸癌的認知。本次「第五屆為癌而跑公益活動」非競賽性質，重點希望凝聚癌友向心力及力量，並強調正確營養是戰勝疾病的良藥，才有體力長期與癌細胞共處，養成三多一少的好習慣：多運動、多蔬果、多魚蝦以及少肉類，才能遠離癌症的威脅。
蔣鋒帆理事長也說道，今年活動感謝各方單位熱心參與，讓活動更加圓滿順利。包含新北市政府、新北市衛生局、陳儀君議員服務處、World Gym 世界健身俱樂部一同協辦此活動，為癌友盡一份心力；更感謝連續五年響應公益的台灣費森尤斯卡比股份有限公司給予癌友支持與陪伴，並讓他們了解抗癌的道路上並不孤單，也期盼更多的癌友，在抗癌路上，有完善的營養、良好的體力，讓抗癌之路不黑白，活出彩色人生。
資料來源：健康醫療網 抗癌全壘打！台灣巨砲陳金鋒攜手癌友 為癌而跑
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