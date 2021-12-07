台北車站疫苗接種站塞爆 莊人祥：20點前排隊都能打到
（中央社記者張茗喧台北7日電）指揮中心於台北車站設置莫德納疫苗接種站，今天下午1時開打，現場人潮爆滿，有民眾、移工，也有失聯移工；據統計，截至下午5時已施打1700人，晚間8時前排隊者都能順利接種。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，為強化疫苗涵蓋率，中央與超市、賣場合作設置接種站，中央流行疫情指揮中心5日起也在台北車站設站施打莫德納（Moderna）疫苗，接種還送百元禮券，民眾反應熱烈。
根據指揮中心統計，台北車站施打站第1天接種808劑、第2天接種2001劑莫德納疫苗，今天力拚再接種3500劑。
指揮中心指揮官陳時中、疫情監測組長周志浩及發言人莊人祥下午赴台北車站大廳訪視，現場人山人海，滿是等待接種的民眾。
莊人祥傍晚接受媒體電話聯訪時表示，下午1時至5時已有1700人施打疫苗，比昨天此時1300人還要多，接種速度相當快，只要晚間8時之前開始排隊的民眾，都能打到疫苗。
莊人祥說，現場排隊的除了一般民眾，也有許多外籍移工，需要特別派人協助翻譯，失聯移工也需相關單位協助接種，且有一條查核身分的動線人力、電腦比較不足，導致略為壅塞，緊急加派人力調度，目前整個流程已相當順暢。
莊人祥並指出，除了台北車站可接種疫苗，新北市政府也在板橋車站開設疫苗接種站，並提供限量的百元贈品，民眾也可前往板橋車站接種。
縱使指揮中心保證失聯移工不會因打疫苗被捕，但今天新竹仍有一名失聯移工赴衛生所打疫苗時遭捕。
莊人祥指出，據了解，這名移工打疫苗時，被旁邊民眾打電話檢舉，警方只好到場，後續了解這名移工是為了打疫苗，因此警方已放人，這名移工也已打完疫苗。（編輯：管中維）1101207