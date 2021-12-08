開抖音媚中！福原愛出國頒獎給陸選手　江宏傑哭也沒用

日本桌球好手福原愛年初返日後，無預警爆出不倫戀，7月正式和江宏傑離婚，長達10個月時間都沒回台灣看小孩，讓外界非常不諒解，有人體諒她因疫情關係，才會選擇留在日本，無法回台灣，結果福原愛昨（7）日亮相在新加坡舉辦的WTT世界盃決賽頒獎，出現僅短短數秒，讓中國粉絲相當驚豔，卻也代表她不是不能出國，只是不願回台灣！





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▲福原愛戴著口罩頒獎，仍被粉絲一眼認出來。（圖／翻攝咪咕體育）

在新加坡舉辦的世界盃決賽，由中國選手樊振東、孫穎莎分別獲得男單、女單冠軍，福原愛11月底就在微博為世界盃宣傳，這次擔任驚喜嘉賓現身頒獎，剛好把獎項都頒給中國國乒隊選手，被粉絲認為是夢幻聯動。福原愛露臉前還接受中新社採訪，大談和中國選手的互動，坦言日本桌球選手實力比不上中國，每次日本輸球時，「我的心就會被斷掉、心被撕裂的感覺」。更透露前世界球王張繼科上場前曾跟她要餅乾吃，結果順利贏得比賽，此後每場比賽，她都會為張繼科準備零食，關係就像家人一樣。





▲福原愛透露和中國選手關係好，還會帶小餅乾給張繼科。（圖／翻攝中新社微博）

這次福原愛專程飛新加坡，依當地規定，除出發前、抵達後必須進行篩檢外，還得在當地定點隔離一個星期，她特地飛到該地頒獎給中國選手，接受中媒訪問，輸誠意味濃厚，果不其然，福原愛今日宣布開設抖音平台帳號，1小時內吸引萬人關注，她手比愛心向粉絲打招呼，宣布未來會在抖音跟大陸粉絲互動，外型看起來氣色變好，臉型圓潤許多。





▲江宏傑談起婚變挫折，淚流滿面地說，低潮期一度撐不下去。（圖／翻攝台視畫面）

江宏傑日前在綜藝節目《全明星觀察中》痛哭婚變低潮，一度撐不下去，心疼兩個小孩，選擇重新振作起來，錄製綜藝拚命工作，也會抽空陪小孩上學，但福原愛至今離台10個月，仍未更新IG、FB，不理前夫淚崩，也不願回台灣看小孩，似乎缺乏當媽的自覺。



