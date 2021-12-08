決戰公投！許智傑做四個不同意貼紙　揪綠委貼手機上宣傳

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話鋒一轉，許智傑回顧2018年九合一大選，當時縣市長、議員、村里長選舉綁了10幾項公投案，加上選舉與公投各有一條投票動線，投開票所內等待領票、投票的民眾大排長龍，甚至發生邊投票邊開票的亂象，嚴重干擾民眾選舉權利，也造成選務人員負擔，因此呼籲民種不要再重蹈覆轍。
賴惠員則將貼紙黏在反核旗幟上宣示理念，她說，核四花了15年興建，浪費超過3000億預算，當年遲遲無法通過試運轉測試審核，馬政府決定封存。如今核四廠建照過期、零件物料停產、興建廠商解散且燃料棒也已全數運回美國，核四要如何重啟？且核四廠下方是正斷層，若重啟後發生核子事故誰負責？
談到美豬議題，王美惠則表示，現在很多假消息以恐懼綁架民眾，但其實政府都有完整配套措施。她以自身經歷分享指出，去年立法院制定豬肉萊克多巴胺含量標準後，她回選區嘉義市時被一位阿嬤痛罵「金夭壽」，讓她感到相當心痛；然而時隔一年後，再度遇到同一位阿嬤，阿嬤告訴王美惠，現在市場上賣的都還是台灣豬，餐廳也有標示豬肉來源，豬價更沒有崩跌，賀當初民間謠傳的不一樣。王美惠強調，這證明了政府再讓台灣邁向國際的同時，也堅定地守護食安與豬農權益。
邱志偉表示，現代人生活離不開電，因應整體產業發展，我國的用電需求更是逐年增加，因此三接的興建有其必要性。邱志偉說，南部民眾長期飽受空汙之苦，而興建電廠燃煤機組預計提早於2025年除役，為降低燃煤對環境的衝擊，解決空汙的問題，我國減煤時程絕對不容延宕，政府的三街再外推方案已可達成「顧供電、減空汙、顧藻礁」的三贏局面。