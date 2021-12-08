深入你家！辦客廳會談公投四不同意　綠青年證明有聊有差

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡沐霖指出，在街頭宣講過程中，「國務青」發現包括三接遷離公投等議題在內，只要願意溝通、對話，確實能說服民眾深入思考，甚至把改變原本的投票意向，把「同意票」轉換成「不同意票」。因此，為了持續走入異溫層，12月起青年部加碼推出「國務青到你家」限時企劃，希望和年輕世代進行更深入的對話。
蔡沐霖說明，「國務青到你家」由「國務青」夥伴們主動邀約周遭對1218四大公投議題還不了解、或不太關心的同學、朋友，以「客廳會」的形式，在一起喝杯咖啡的時間內，面對面暢聊公投，三到五人即可成團舉行。
截至目前為止，「國務青到你家」已在12月4日、12月5日各試辦一場，分別邀請到19歲公投首投族、大學應屆畢業生、25歲上班族等年輕世代進行對話。其中，有些人覺得公投議題太複雜、討論門檻太高；有些人認為公投比選舉抽象，不容易感受到政策對個人的實際影響；有些人則期待看到正反雙方論點更充分的呈現。而經過深入對話後，證明「有聊就有差」，參與的年輕朋友都更加理解公投議題的重要性，也理解執政黨「四個不同意」的立場，也都表示願意繼續關注，並在12月18日當天出門投票。
蔡沐霖強調，青年部的「國務青」夥伴既能團隊作戰，也能分頭進擊。包括街頭宣講和「國務青到你家」限時企劃在內，「國務青」不會放棄任何誠心、耐心說服年輕朋友的機會，盼望12月18日年輕世代一起站出來，為了自己和台灣的未來而投下「四個不同意」。