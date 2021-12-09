名家論壇》朱駿／卜睿哲說實話，許信良卻說歪話

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卜睿哲12月6日論斷，拜登「試圖回到2016年以前，可是環境已經變遷，不太可能回到舊時的『現狀』。」這等於承認，根本不存在穩定不變的現狀，現狀不可維持，卜睿哲終於說出了大實話，一針見血地點破了各方對兩岸關係「維持現狀」存在的幻想與大盲點。
人類的生活狀態是變動不居的，人口的組合隨時在變，人變了，思潮就會變，一切唯心造，思潮變了，其它的客觀條件不可能不變，這是人類自古以來社會發展的鐵則，兩岸關係不能例外。
維持現狀只是各方蒙混的託辭
在台灣內部，幾十年來，對兩岸關係存在一種「維持現狀」的說法，先是國民黨力主此議，接著民進黨也加入此議。
國民黨的維持現狀之說一直是一種自己欺騙自己的幻想，但騙不了紅綠對手，結果是弱化自己處理兩岸問題的能力，弄到今天失去了曾經穩穩握在手上的部份主導權，還沒覺悟。
民進黨則是以此糊弄人民與對手、掩飾自己真正意圖的欺敵語言，試圖以此為掩護，遮蓋自己改變現狀的行為，不斷地積累改變的效果，希望達到自己理想的目標，這就是民進黨自執政，特別是近5年多完全執政以來的表現。
美國人則利用不能改變現狀的說法玩弄兩岸，撈取他們自身的霸權利益，勢必會出現中美對決，台灣夾在中間承擔高風險的情勢，現在已見其跡象。固然能短期間保障台灣的生活方式，但台灣必須付出高額代價，最終必然無法以此方式獲得永久保全。
台灣應發展獨立自主的戰略
卜睿哲還斷定，「夾在美中兩強間的權力競逐，台灣必是輸家」。這等於明白指出，台灣必須要在大陸與美國的現實影響力籠罩下，盡全力走一條獨立自主之路，既不舔共，也不親美。難度當然很大，但只要戰略明確，剩下的是技術性的問題，相對好規劃。這是台灣不能不走的一條路，否則就是自己願意當輸家。
台灣要走獨立自主的路，必須要有一個穩定的基礎，這個基礎只能是「兩岸同屬一個中國」的事實，這個命題既為事實，就是各方不好不承認的基礎，就容易穩定，只是台灣方面要有根據歷史事實、非常過硬的「一個中國論述」，清楚說明一個中國不是中華人民共和國，在論述中自然會綻放中華民國的光輝，這樣既可不為中共吃掉，也為美方所不能操控。
很不幸的，民進黨一直把中國送給了中共，顯然主動拋棄了這個基礎，過度親美；國民黨則不敢拋棄也不敢擁抱這個基礎，成了半吊子，都難以成事，只能任由美國人玩弄。這是台灣在兩岸關係中最大的悲哀。
許信良點到兩岸情勢的要害
就在卜睿哲說實話的次日，許信良有相關的談話，搬出「台灣民主」論斷，「台灣的民主，打破華人沒能力實行民主的歷史迷信」，點到兩岸問題的要害，直接戳破了中共一黨專政的「黨的領導」的歷史正當性，很不容易，不愧是民進黨內唯一可以戰略思考之人。
人心是最大的政治，改變人心是最大的政治工程。只有在「人民內部矛盾」的情境中，人心容易起難以被獨裁者控制的化學變化，國民黨前敗於中共，後敗於民進黨，就是最佳的事實案例。在「敵我矛盾」中，各國內部人心只會更加團結強固，一致對外，就如同當年實力極為懸殊之下，依然堅持抗戰到底，終致成功，何況今日。
美國的民主制度與實踐早就不是世界上最出色的了，發展至今已經破綻紕漏層出不窮，到了自己都不得不承認必須改進的時刻了，作為一個外國，與中國大陸處在「敵我矛盾」的情境中，想以所謂的美式民主攻破中共在中國大陸的統治，難如登天。
站對位置才具有全球唯一的戰略地位
全世界只有台灣可以與中國大陸處在「人民內部矛盾」的戰略位置，在這個位置上，最有本錢與條件催化大陸人心的轉變，就像當年何梅尼輕裝簡從返回伊朗，就能翻天覆地，改變局勢，可為參考。但前提要件是，台灣要站對戰略位置。
許信良若堅信「只有台灣能讓中國民主」，首先應要譴責民進黨同志不接受「兩岸同屬一中」的事實，令台灣離開了寶貴之「人民內部矛盾」的戰略高地，滑入了沒有希望的「敵我矛盾」的坑陷，反倒成了等待被人收拾的困獸。因此，與美國人站在一塊兒，對美國人一邊倒，就只能落到卜睿哲警告之「必是輸家」的下場。
黑道充斥與網軍治國只能淪為笑柄
其次，台灣若要能號召大陸民主化，必須自身的民主表現優異，令人稱羨嚮慕。
然而，今天的民主進步黨黨內充斥黑道，以黑道為護衛，連英系都黑影幢幢；同時，以公帑於遍地豢養專門製造假消息、逞其言語暴力的網軍以治國；甚至，以合法的招標形式，行貪污公帑之實，國庫通私庫；黨內派系像黑道與祕密會社，專於幕後幹些見不得人的勾當；尚有其餘駭人聽聞者不知凡幾。
如此的執政黨如何令大陸人民稱羨嚮慕台灣民主？不是恰恰是被人譏笑台灣民主的好材料嗎？許信良應該心裏有數吧？「只有台灣的民主，對中國人民有吸引力、可以讓中國改變」的話說得太早了吧？而且，以「台灣」對「中國」的說法，就是把自己當成外國，落入「敵我矛盾」的坑陷，如何可能吸引大陸人民？許不是說了歪話嗎？
台灣的角色與功能只能是催化的觸媒
再者，台灣太小，大陸太大，台灣沒有辦法改變大陸，不要癡心妄想。台灣只能當觸媒，催化大陸人民的民主意識，真正要改變大陸政治體制的主要力量應在中國大陸，這點許信良要頭腦清楚，不可妄自尊大，搞錯戰略構想。
台灣要具備當觸媒的條件是先把自己的民主制度、文化與實踐搞好，壞民主或假民主是無法號召人心的，想要以台灣民主號召大陸人民，許信良應該首先號召徹底清洗民進黨才是。
●作者：朱駿／時事評論人
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