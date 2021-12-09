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史上最大詐貸案！潤寅楊文虎、王音之判25年、27年定讞

▲楊文虎因詐貸銀行，遭判25年定讞。（ 資料照／記者李春台攝）
▲楊文虎因詐貸銀行，遭判25年定讞。（ 資料照／記者李春台攝）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-09 17:16:55｜2021-12-09 17:58:53

詐貸470億餘元、創下國內史上詐貸金額最高的「潤寅」案，集團負責人楊文虎、王音之夫妻一審時分別遭重判26年、28年，各併科罰金6億、6.5億元，二審則將其中一項對元大銀行詐貸案的犯行撤銷，楊文虎改判25年、王音之改判27年，兩夫妻併科罰金部分不變，案經上訴，最高法院認為，二審判決與量刑皆未違誤法令，今（9）日駁回上訴，全案定讞。

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高院審判長王屏夏今年9月宣判時說，楊、王各成立共同詐欺銀行且犯罪所得超過新台幣1億元，各犯13罪；另判潤寅千金楊宇晨2年2月。

合議庭認為，原審認定楊、王洗錢行為的範圍，其中一部分無法證明是犯罪所得而不構成洗錢罪，因此洗錢罪量處較原審低的刑度，並審酌2人為順利向各銀行詐貸，支使員工偽造買賣合約、假發票、假出貨單、假請款單等文件，及編造假貨櫃號碼，又偽造海運提單，向各銀行詐得396億4543萬餘元、美元2億4825萬餘元、日圓6億6196萬餘元，嚴重破壞金融秩序及產業經濟，犯後又支使女兒楊宇晨等人掩飾、隱匿犯罪所得而洗錢。

潤寅為國內老牌塑料貿易公司，成立26年，旗下還有易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，生意往來對象包括福懋實業、新纖、台化、南亞塑膠、泰豐、中國人造纖維、綿春纖維、大宇紡織等至少8家，都是知名上市公司。

楊、王涉自2010年起，長年偽造不實文件、行賄合作公司，並以應收帳款融資向9家銀行詐貸386億元。2人在詐貸案曝光前，於2019年6月潛逃出境，同年8月遭北檢發布通緝，兩人最後在美國被緝獲，分別遭解送返台歸案。

檢方偵辦後，認定兩夫妻10多年來，涉陸續向12家銀行詐貸470億餘元，王音之被認定為主謀，遭檢方具體求刑30年，北院去年底依《銀行法》等罪，將楊文虎重判26年、併科6億元罰金，王音之重判28年、併科6.5億元罰金。

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