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北市P3實驗室人員PCR陽性　足跡遍雙北、病毒量高

▲9日傳出，南港P3實驗室人員染疫。（圖／記者王嘉鴻攝，2021.12.09）
▲9日傳出，南港P3實驗室人員染疫。（圖／記者王嘉鴻攝，2021.12.09）

中央社

2021-12-09 19:42:27

（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北9日電）台北市P3實驗室有工作人員驗出PCR陽性，知情人士透露，該人員病毒量高且足跡遍及雙北，推測匡列的隔離人數恐超過50人，將於台北市聯醫忠孝院區設置快篩站，以最高規格隔離。

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新北市政府衛生局晚間告訴中央社記者，個案住新北，在台北市工作，獲報後立即進行相關疫情調查工作，匡列採檢接觸者，相關疫情訊息由中央流行疫情指揮中心明天統一公布說明。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土連續35天零確診恐破功，中央流行疫情指揮中心今天證實，北市一名20多歲任職於P3實驗室的女性工作人員驗出PCR陽性，正在進行複驗。

指揮中心指出，個案已咳嗽一週，直到8日出現嗅味覺異常主動就醫才驗出陽性，初步研判因工作場域受污染而感染，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳已緊急進駐現場指揮，衛生局也開始匡列。

一名因事涉敏感不願具名的知情人士透露，這名個案在中研院實驗室工作，日前因出現疑似症狀，感到不放心而就醫採檢，不料竟驗出PCR陽性，且Ct值低於20，代表病毒量相當高，研判是急性感染。

知情人士指出，這名個案足跡遍及台北市及新北市，目前已充分掌握足跡，但因個案近期沒有出國史，初步推測可能在實驗室被感染，中央已派專家團隊進駐指揮，實驗室情形有待進一步調查。

知情人士推測，由於個案處於急性感染期，足跡遍及廣，匡列、隔離人數可能超過50人，目前已在北市聯合醫院忠孝院區設置快篩站，院方將協助進行接觸者檢驗。

知情人士並表示，考量這次很可能是實驗室感染，不清楚是什麼病毒造成感染，因此將採「最壞的打算、最嚴格的處置」，第1圈接觸者必須盡快篩檢並高規格隔離，第2圈即便防護狀況不錯，也建議採檢並自主健康管理。（編輯：張芷瑄）1101209

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