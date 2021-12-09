零確診破功！確診女足跡遍及雙北 汐止這間小7停止營業
國內本土加零夢碎！連續35天的本土零確診破功，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（9）天晚間緊急召開記者會說明，國內一名中研院P3實驗室研究員，疑似在工作場域感染新冠肺炎，案號為16816，是一名20多歲女性。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-09 23:25:09
目前針對個案匡列85名接觸者，個案所處的實驗室已經暫停使用，辦公室的人將全部居家隔離，全棟明天停止上班，指揮中心也公布了個案從11月27日到12月8日間的公共場所活動史，包括雙北市各處，其中更有台北京站廣場、汐止遠雄陶板屋，以及7-11汐止新工建門市、康是美汐止北峰門市。
對於個案曾到訪7-11汐止新工建門市，實際詢問超商業者，僅表示「配合中央疫情指揮中心規範，門市暫停營業並全面消毒，疫情訊息以疫情指揮中心公布為主。」對於相關恢復營業的時間皆未回應。
另一邊，同樣接獲衛生局通知有確診足跡走訪，卻未列在指揮中心公布足跡名單的家樂福汐科店則回應，店內員工皆有做好安全防護，待消毒完成後，將在明天上午9點30分恢復營業。汐止遠雄也表示，已經向衛生局確認，是11月28日的足跡，今晚閉店後進行全館大消毒。