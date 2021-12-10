美制裁貪腐新名單　含尼加拉瓜、薩爾瓦多、瓜地馬拉高層

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美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中說：「貪腐的行徑，不但從公民手中奪走資源、破壞公眾的信任，並威脅民主化的進程。」
這次制裁的目標包括薩爾瓦多總統府幕僚長芮西諾斯（Martha Carolina Recinos De Bernal）和一名涉嫌挪用經費的瓜地馬拉衛生官員。美國財政部指控，芮西諾斯策劃簽下多份誇大不實的合約，作為該國因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的一環。
美國國務院也對薩爾瓦多官員魯納（Osiris Luna）、馬洛奎（Carlos Marroquin）實施制裁，這兩人昨天才被美國財政部指控領導、促進、組織了與MS-13、18街黑幫（Barrio 18）兩個幫派被監禁領導人的多次秘密會議。
薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在推特（Twitter）上回擊，他寫說：「這些指控看起來很荒謬。」他也說：「很明顯，美國政府不接受合作、友誼或結盟。」
還有一個薩爾瓦多與美國緊張關係惡化的跡象，那就是布格磊還在推特上發了WhatsApp訊息的截圖，內容是他和美國駐薩爾瓦多大使館前代辦瑪納斯（Jean Manes）間的私人對話。瑪納斯上個月因為兩國關係惡化而離開。
美國國務院並對尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的國家安全顧問蒙卡達勞（Nestor Moncada Lau）實施進一步的制裁，指控他從事「進口和關稅詐騙」，對政府官員進行利益輸送。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1101210