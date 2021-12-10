剛嗆聲完又要來台？傳英特爾CEO將訪台 台積電不予評論
外媒報導，英特爾CEO季辛格將在下周拜訪台灣及馬來西亞，由於他之前才批評台灣不是一個穩定的地方，認為台積電有地緣政治風險，因此這次季辛格是否來台？會不會跟台積電高層會面格外引人關注。為此，台積電今（10）日回應媒體「不予評論」。
記者許家禎/台北報導
2021-12-10 13:35:54
外媒《彭博》報導，傳季辛格將在下周拜訪台灣及馬來西亞，屆時可能與台積電高層會面，外媒認為季辛格訪台，顯示英特爾需要台積電的尖端製程服務，但在晶圓代工部分又要與台積電競爭，如何在當中取得平衡點成為棘手問題。
英特爾CEO季辛格（Patrick Gelsinger）近日多個演講中都批評台灣不是一個穩定的地方，認為台積電有地緣政治風險，呼籲美國政府應優先投資當地廠商。針對季辛格一番不友善的言論，台積電創辦人張忠謀日前出席活動時表示，「大概是因為台積電是英特爾最大的競爭者，希望可以向美國政府多要點補貼」。
張忠謀甚至還回嗆「他（季辛格）面臨退休，因此很難在退休前將英特爾拉回盛況」。而季辛格也在公開場合回應這點，他特地站起來開合跳，意味自己還很有體力。至於台積電董座劉德音也曾回應，「台積電不會中傷同業」但也說相信季辛格言論的人應該不會很多。
事實上，張忠謀之前參與台灣玉山科技協會20周年慶晚宴演講時就曾提及，季辛格對台積電的態度一直都很不客氣。如今大砲等級的季辛格傳出要來台訪問，會不會與台積電高層見面格外引人關注。