瑞軒老董父子涉內線交易 北院裁定一家4口2000萬交保
檢調獲報，瑞軒轉投資VIZIO今年3月在美國紐約證交所上市，但在重訊發布前，董事長吳春發、總經理吳旭軒父子等人涉內線交易，昨遭檢調搜索、約談，經漏夜偵訊後，檢方今（10）日清晨將吳春發、林守貞夫婦、兒子吳旭軒、吳旭祐等父子4人聲押禁見，不過法院晚間裁定全部交保。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-10 22:03:27｜2021-12-10 22:14:07
台北地院將於下午召開羈押庭，法官認為，被告等有羈押原因，但不具羈押必要性，晚間裁定吳春發以600萬元交保，兒子吳旭軒450萬元、吳旭祐800萬元、妻林守貞150萬元交保。
北院表示，吳春發等4人涉犯證交法，經比對被告等4人於瑞軒公司之職位、主觀認知、購入瑞軒公司股票之時間點、價格、數量、親密關係，以及卷內事證，堪認犯罪嫌疑均屬重大。
法院認為，4人對於交易時是否知悉重大利多消息，沒有據實陳述，且4人已更換手機或刪除聯絡訊息，堪認有滅證情形，本案雖為最輕本刑3年以上之罪，然具體情節及所造成之損害尚非至為重大，且本案距今尚近，被告等4人所辯稱之內容是否屬實多有查證可能。依據當事人間的關係及職位等，及卷內其他諸多事證，已可大致推認本案犯罪事實，案情晦暗的危險性應已較低。