COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Omicron疫情持續擴散　全球護理師寡又不均

▲國際護理協會今天表示，變異株Omicron擴散的同時，全球護理師人數卻面臨遞減。示意圖。（圖／摘自pixabay）
▲國際護理協會今天表示，變異株Omicron擴散的同時，全球護理師人數卻面臨遞減。示意圖。（圖／摘自pixabay）

中央社

2021-12-12 13:01:38

（中央社日內瓦10日綜合外電報導）國際護理協會今天表示，變異株Omicron擴散的同時，全球護理師人數卻面臨遞減。西方國家增聘來自非洲及其他不富裕國家的護理人員，導致護理師不僅患寡，更是患不均。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，國際護理協會（ICN）執行長卡頓（Howard Catton）說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致許多護理師身心俱疲，「有意離職」的比例在1年內倍增至20至30%。ICN總部位於日內瓦，由130國的護理學會組成，估計全球護理師約有2700萬人。

卡頓在新聞簡報中指出：「我想我們正處於臨界點…若持續我們當前目睹的趨勢，可說是一波出走潮。」

他說：「可以這麼說，我認為明年各國政府有必要整體考量，投資醫護人員所需的保命措施。」

據統計，至少有11萬5000名護理人員因COVID-19喪命，不過卡頓表示，這是世界衛生組織（WHO）統計從去年3月爆發全球大流行，至今年5月為止的數據。這個數字過於保守，實際數字可能兩倍於此。

卡頓表示，疫情爆發之前，全球護理師已短缺600萬人，而往後數年，約有475萬名護理師即將屆退。

他說，依據各國人口而論，富庶國家的護理師比率幾乎是窮國的10倍，但許多富國依舊從海外招兵買馬，補足各醫療院所員額。菲律賓及印度向來是醫護人員的輸出國。

卡頓表示：「我們的確發現歐洲像是英國及德國，徵才越來越頻繁，北美洲的加拿大與美國也是如此。」他並說，非洲國家像是肯亞、烏干達、奈及利亞都面臨護理師人才流失。

Omicron變異株的出現，又引發新的危機意識。Omicron最初在上個月於南部非洲及香港發現，目前通報蔓延全球近60國。

他說：「全球護理師或許才剛開始感覺看到了疫情盡頭的光明，現在卻出現可能重回原點的焦慮。」（譯者：曹宇帆/核稿：戴雅真）1101211

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀