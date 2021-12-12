Omicron疫情持續擴散　全球護理師寡又不均

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卡頓在新聞簡報中指出：「我想我們正處於臨界點…若持續我們當前目睹的趨勢，可說是一波出走潮。」
他說：「可以這麼說，我認為明年各國政府有必要整體考量，投資醫護人員所需的保命措施。」
據統計，至少有11萬5000名護理人員因COVID-19喪命，不過卡頓表示，這是世界衛生組織（WHO）統計從去年3月爆發全球大流行，至今年5月為止的數據。這個數字過於保守，實際數字可能兩倍於此。
卡頓表示，疫情爆發之前，全球護理師已短缺600萬人，而往後數年，約有475萬名護理師即將屆退。
他說，依據各國人口而論，富庶國家的護理師比率幾乎是窮國的10倍，但許多富國依舊從海外招兵買馬，補足各醫療院所員額。菲律賓及印度向來是醫護人員的輸出國。
卡頓表示：「我們的確發現歐洲像是英國及德國，徵才越來越頻繁，北美洲的加拿大與美國也是如此。」他並說，非洲國家像是肯亞、烏干達、奈及利亞都面臨護理師人才流失。
Omicron變異株的出現，又引發新的危機意識。Omicron最初在上個月於南部非洲及香港發現，目前通報蔓延全球近60國。
他說：「全球護理師或許才剛開始感覺看到了疫情盡頭的光明，現在卻出現可能重回原點的焦慮。」（譯者：曹宇帆/核稿：戴雅真）1101211