零星境外移入Omicron變異株病例 蘇揆要求嚴守邊境
疫情指揮中心今（13）日在行政院擴大防疫會議指出，國內近日新增1例本土病例，社區風險正持續監測中，境外移入病例以Delta變異株為主，但國際疫情升溫且國內也有零星境外移入的Omicron變異株病例。行政院長蘇貞昌表示，邊境管制仍應維持目前強度，且對於個案相關疫調以及接觸者的匡列效率及範圍，皆應加速並從嚴，並須密切關注相關案例的潛伏期及後續發展。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-13 10:33:20
指揮中心說，入冬低溫易於病毒傳播，基於突破性感染病例漸有增加以及年終大型活動陸續開始舉辦等因素，預判近期國際疫情仍呈上升趨勢，全球主要流行株仍以Delta變異株為主，不過國外陸續偵測出Omicron變異株，建議持續嚴守邊境、密切監測疫情影響，也要加速提升疫苗涵蓋率。
指揮中心表示，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為78.86％、第二劑為64.09％、第三劑為0.13％，共已施打3350萬人次。目前也針對因工作或服務性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」場所的人員疫苗接種規範，另也與賣場業者合作增加民眾接種疫苗意願。
蘇貞昌說，施打疫苗可有效預防重症與死亡，目前疫苗數量足夠且各品類都充裕，感謝指揮中心設法採取各種措施以增加國內疫苗覆蓋率及提升屆期疫苗使用率，也感謝屏東縣等各地方政府積極配合辦理。
蘇貞昌表示，行為管理能有效防止疫情擴散，近日因新增1例本土病例，且境外移入病例亦出現零星Omicron新型變種病毒個案，邊境管制仍應維持目前強度，也需對於個案的相關疫調以及接觸者的匡列效率及範圍，皆應加速並從嚴。