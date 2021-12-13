涉貪事證不足！立委趙正宇750萬 轉財產來源不明併北院
檢調去年偵辦立委集體貪污案，在無黨籍立委趙正宇家中查扣920萬元現金，最後卻因查無貪污事證，趙正宇及其辦公室主任林家麒涉貪均獲不起訴，僅起訴170萬元財產來源不明，另750萬元高檢署發回北檢續查。台北地檢署續行偵辦一年後，檢察官仍認定趙、林2人貪污罪嫌不足，今（13）日第二度偵結不起訴，但將750萬元併案北院審理。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-13 11:28:29｜2021-12-13 11:35:54
SOGO經營權之爭已超過20年，最高行政法院2013年間判決確定，恢復太流公司40億元增資登記，等同確認遠東集團為SOGO最大股東，握有實質經營權。
不過，檢調獲報，前太流負責人李恆隆自2013年起，涉嫌行賄多名朝野立委，意圖施壓經濟部官員修正《公司法》第9條規定，並於公司法修正後，施壓經濟部回復原本資本額1000萬元及他仍為太流負責人的狀態。北檢去年依貪污罪起訴李恆隆、立委蘇震清等多人，但涉案的立委趙正宇及其辦公室主任林家麒，因貪污事證不足，檢方予以不起訴，僅起訴920萬元中的170萬元涉犯財產來源不明罪、稅捐稽徵法、詐欺罪。
北檢依職權將趙、林送高檢署再議，高檢署認為其餘750萬元仍有疑點，將趙、林涉貪不起訴部分發回北檢續查，北檢調查後，仍予以兩人不起訴，並將750萬元財產來源不明部分併案北院審理。