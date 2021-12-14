王光祥將接董座聚焦活化資產　大同早盤股價強勁走揚

大同集團董總座又換人！大股東王光祥預料將接董事長位置，他說「黃金屋不能住乞丐」，承諾如果自己當選董座，將聚焦活化資產、要拚土地開發，也承諾讓股東們盡快領到股利。而今日大同股價展現慶祝行情，以31.6元開出，早盤最高來到33元，漲幅達4.7%
記者許家禎/台北報導
2021-12-14 09:51:11｜2021-12-14 09:55:26
大同董事長盧明光、總經理何春盛昨日宣布完成階段性任務辭去職務，未來將由大股東尚志董事長王光祥接任董座。王光祥指出，自己如果擔任董事長，要以三圓建設的績優經驗，帶領大同聚焦綠電、電動車與活化資產，要在最短時間內實現發股利的承諾。而相關人事將於12月21日董事會上決議。
王光祥介紹目前經營團隊包括精英電腦董座鍾依文，將帶領大同的重電、太陽能、電動巴士等事業群。另外還有大同模範生大世科董座沈柏延，領軍大同推向5G與AI大數據、國家數位轉型。除了綠電、電動車外，王光祥宣示大同旗下尚志資產要逐步開發46萬坪土地，指出一年要賺一個股本應該不是難事。
像是目前捷運萬大中和線連城錦和站聯開案與大同莊園第三期，二個建案潛在毛利有200億元。另外大同芙蓉大樓的基地不輸給正義都更案的Diamond Tower，已經做好完整開發規劃。至於桃園大園廠16萬坪土地、基隆6萬5千多坪土地，總計46萬坪都會依序開發，相信開發利益驚人。