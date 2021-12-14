英特爾執行長季辛格讚台積電了不起　盼繼續深耕台灣

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季辛格說，由於非常重視防疫相關安全規範及措施，因此他這次來台僅能與少數人見到面，並先錄製簡短影片，來分享他的想法。
季辛格表示，新冠疫情加速了一切數位化的過程，刺激了快速的創新和前所未見的工作、學習和互動模式。這種轉變為半導體的需求帶來爆炸性成長，而半導體對今日的經濟脈動更顯重要。
他說，處於數位化革新的中心正是台灣，台灣擁有一個完整豐沛的、充滿活力的生態系，將科技、文化、商業和競爭的能量交織在一起，成為半導體產業的關鍵樞紐之一。在過去的數十年裡，台灣創造了令人驚豔的輝煌成果。
季辛格表示，台灣同時也是1000多名英特爾優秀員工的家鄉，他們在過去36年裡與英特爾在台灣的客戶和合作夥伴緊密合作，為大家提供領先卓越的產品。
在這些夥伴關係中，季辛格特別提到英特爾與台積電的關係長期深遠。他說，台積電在許多方面協助英特爾與產業釋放了晶片的可能性，創造了前所未見的產品。台積電所獲得的成就，真的很了不起。
季辛格表示，今日，半導體比以往任何時刻都更受人關注。沒有半導體，萬物都會停止運作。我們都在努力解決晶片短缺問題，這不僅突顯了半導體的重要，也突顯了供應鏈的重要性。半導體產業需要找到一個全球性的解決方案，以滿足對技術的驚人需求。
季辛格說，必須更快地建造工廠，以更高的良率運作、安裝更多的設備，並在過程中考量到全球供應鏈的未來平衡。
他表示，這意味著要在多元地理區域建立工廠，包括在台灣、和世界各地其他關鍵地點。這將使得英特爾擁有兼具安全性和彈性的供應鏈，以滿足持續成長和創新的需求。
季辛格說，他在10個月前接任英特爾的執行長一職時，誓言不僅要讓這家公司得以重返榮耀，也要讓它在解決晶片短缺問題中扮演重要角色。英特爾的目標是確保全球和國家的創新引擎，在未來幾十年都能夠保持健全的發展。
季辛格表示，這就是為什麼英特爾持續投資、打造英特爾全球製造網絡的原因，包括計劃在美國和歐洲的重大新投資。英特爾也將繼續在台灣投資，在這個表現優異的生態系基礎上推動更多創新。
季辛格說，英特爾期待在台灣繼續深耕、努力，因為在台灣的員工和生態系合作夥伴，不論對英特爾、對科技產業、對世界都是至關重要的。他並感謝夥伴在2021年的支持，同時期待在未來的一年裡能與夥伴繼續合作，齊心推動更多創新。（編輯：趙蔚蘭）1101214