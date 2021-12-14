台股2萬點恐懼　謝金河：除非「台積電」領軍否則難大漲

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謝金河指出，眼前台股最大的利空是漲幅大，漲勢很久了；台股從去年3月的8523起漲，漲幅超過100%，很多個股甚至出現10倍速的大漲，股價漲多就是最大利空，今年大漲的台股，明年要繼續大漲，十分不容易。
謝金河表示，金管會主委黃天牧給台股下了一個很有想像空間的形容詞：「花若盛開蝴蝶自來」；用這個角度來看，「台股最大利基是基本面的強度」，前幾天，朋友在Line上面傳了一張照片，在高速公路上，4家貨櫃運輸的車子撞在一起，有長榮，陽明，萬海及馬士基，可以看出出口的熱度，但貨櫃航運太好了，好到不真實，大家都很害怕運價到明年急殺，今年股價就出現一波超過六成的回檔。
謝金河說，今年面板，外資在第二季預告面板下半年會出現殺戮，業績會出現虧損，但友達，群創第三季純利跟第二季差不多，但股價都腰斬；最早回檔的是電競，筆電的板卡股，大家認為居家上班的採購需求，第二季就會下來，沒想到下半年仍暢旺，華擎殺到125元又漲到291元，技嘉也從90元左右的低點彈升近一倍。
謝金河預估，從基本面看，台灣第四季出口會超過1200億美元，11月全體上市上櫃公司營收3.89兆，前11個月37兆以上，今年會逼近41兆，今年全年純利可以輕鬆跨越4兆，明年配發現金股利可能高達2.7兆以上，如果對未來有不知名的恐懼，台股的指數會收斂。今年5月疫情失控前，高盛看台目標19000，我說很可能在18000就掉頭了，後來指數最高18034。
謝金河直言，現在大家都有20000的恐懼症，「台股除非台積電出來領軍，否則指數不易大幅上升」，這個時候，指數會省著用，不會亂衝，明年殖利率高的，基期較低的個股會比較有機會，指數放在心中就好。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。