不怕封殺！鄧佳華放話要當霍建華　AV導演曝「改臉工程」

爭議網紅鄧佳華不畏輿論，轉型當AV男優新人，處女作獲得導演和女優不錯評價，成品雖然要到20日才曝光，但片商看準商機，打算再拍圓夢計劃續集，導演圤智雨在臉書徵求醫美、牙醫、植髮的互惠合作，要以「改臉工程」將醜男鄧佳華大改造成型男；鄧佳華本人還放話要紅遍中國、馬來西亞，希望導演把他改造成霍建華，野心非常強大，未來女優不只是暗黑楊丞琳，可能還要找到翻版林心如等級。





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▲鄧佳華（右）首破處給自己滿分，左為女優苡若。（圖／鄧佳華、戲引子臉書）

導演圤智雨封鄧佳華為「流量怪物」，尋 求醫美、牙科、植髮3類的廠商贊助，挑戰改造鄧佳華這項不可能的任務，他笑說可能改造不成帥哥，至少可以從噁心宅男變成普通人，讓他外型不被歧視，盡量有多少做多少，期待值不用太高沒關係，發文短短一天時間，已經有2家醫美公司和1家牙醫找上門了。

圤智雨認為，鄧佳華需要的不是錢和女人，而是朋友 ，因為他根本沒有朋友，自己也 只因為拍片見過三次，私下沒有聯繫，會發起這項改臉計畫是因為鄧佳華掀起AV界一場鬧劇風波，可能被封殺了，「這波熱度讓很多人不喜歡！ 所以我們意識到，他的流量不重要了，重點是可不可以讓他學會做普通人！可不可以社會化他，因為如果我們不幫他，那就沒有人可以幫他了 」。

圤智雨 甚至證實鄧佳華謊話連篇，賺錢不但沒拿給媽媽，還要靠家人供養，說外送也是假的，只是想要流量，「我個人是可憐他，很多人也可憐過他跟他當朋友，但後面都遠離他，因為他不可控，很難帶，工作室裡面的每一個人都想扁他，但都忍住，只因為真的覺得他有可憐可恨的地方」。

▲鄧佳華告知AV片導演，希望未來紅遍整個中國。（圖／翻攝戲引子臉書）

▲鄧佳華放話希望改造後能變成霍建華。（圖／翻攝戲引子臉書）