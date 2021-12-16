不怕封殺！鄧佳華放話要當霍建華　AV導演曝「改臉工程」

爭議網紅鄧佳華不畏輿論，轉型當AV男優新人，處女作獲得導演和女優不錯評價，成品雖然要到20日才曝光，但片商看準商機，打算再拍圓夢計劃續集，導演圤智雨在臉書徵求醫美、牙醫、植髮的互惠合作，要以「改臉工程」將醜男鄧佳華大改造成型男；鄧佳華本人還放話要紅遍中國、馬來西亞，希望導演把他改造成霍建華，野心非常強大，未來女優不只是暗黑楊丞琳，可能還要找到翻版林心如等級。
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圤智雨認為，鄧佳華需要的不是錢和女人，而是朋友，因為他根本沒有朋友，自己也只因為拍片見過三次，私下沒有聯繫，會發起這項改臉計畫是因為鄧佳華掀起AV界一場鬧劇風波，可能被封殺了，「這波熱度讓很多人不喜歡！所以我們意識到，他的流量不重要了，重點是可不可以讓他學會做普通人！可不可以社會化他，因為如果我們不幫他，那就沒有人可以幫他了」。
圤智雨甚至證實鄧佳華謊話連篇，賺錢不但沒拿給媽媽，還要靠家人供養，說外送也是假的，只是想要流量，「我個人是可憐他，很多人也可憐過他跟他當朋友，但後面都遠離他，因為他不可控，很難帶，工作室裡面的每一個人都想扁他，但都忍住，只因為真的覺得他有可憐可恨的地方」。
不過，鄧佳華的意圖是想紅，若按照改造計劃，失去特殊外貌沒有特色，反而意與願違，網友笑說「沒有暴牙就沒有特色」、「你改完他就沒流量了」、「改變外觀，沒有辦法改變內在」。圤智雨選擇公開鄧佳華私訊內容，透露鄧佳華野心很大，不但想改造成霍建華，還放話要紅遍中國，更自豪非常帥氣，風靡許多女性，讓導演非常頭痛，認為他幻想不切實際，未來改造之路相當漫長。