高市議會閉幕總預算擇日再審 陳其邁率市府團隊感謝議會
高雄市議會第三屆第六次定期大會今(16)日議長曾麗燕敲下議事槌後閉幕，市長陳其邁率領市府團隊出席，感謝議員共同為高雄努力。議長曾麗燕也表示，有關111年度總預算案，目前雖尚未完成審議，但依地制法規定，不影響經常性預算使用，議會將盡速召開臨時會，完成預算法定程序，並期許市府團隊做好準備，配合議會預算審議。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-16 21:00:00
高市議會本次大會從9月28日開議、至12月16日閉幕，會期共80天，最重要的職責就是審議111年度地方總預算案，不過期間發生不幸發生城中城大火事件，部分在野黨議員不滿市府處理，一度拒絕包括總預算案在內的提案交付，以致整個審議進度受衝擊，恢復開議後也追不上應有進度。市長陳其邁今天一大早在參加完路竹半導體材料大廠默克新廠動土儀式後，隨即趕回議會參加閉幕式，向在場議員表達謝意。
曾麗燕指出，為期80天的議程裡，全體議員透過部門質詢及市政總質詢，充分展現監督市政的用心，議會已審議通過改善公安的相關經費約1億2004萬元，亦完成「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」三讀法定程序，請市府在確實召開公聽會後，善用經費及依法輔導改善全市有公安缺失的公寓大廈，避免城中城火災事件再度發生。
曾麗燕也說，市民關心的111年度總預算案，雖然尚未完成審議，但依地制法規定，市府仍可依上年度模式使用，不影響經常性預算，議會將擇日召開臨時會，會儘速完成明年度預算的法定程序，希望市府團隊做好準備，配合本會審議所有議案。