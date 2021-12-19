談合併升格　林智堅：讓大新竹成為連結世界的超導體

蔡英文總統今（19）日在官邸召集黨內多名大咖討論公投後政經局勢，其中包括新竹縣、市的合併升格。新竹市長林智堅受訪指出，這2年來全球經貿局勢變化很快速，台灣半導體產業逆勢正成長，儼然成為台灣非常重要戰略產業，合併升格後讓大新竹，成為台灣半導體產業連結全世界的超導體。
記者王敏旭／綜合報導
2021-12-19 14:43:30
林智堅指出，前段時間不斷疾呼，大新竹合併升格能夠成為，台灣半導體產業跟全世界競爭最強而有力的後盾。而提出大新竹後，獲得近6成民意支持，基於國家特殊發展的需要，以及區域治理未來更有效率，非常期待能夠各界抱括中央、立法院修法，順利讓大新竹能夠合併升格。
至於修法進度，林智堅說，民進黨立法院黨團總召柯建銘是在地新竹人，且對議事規熟悉，基於國家產業發展，應該下周之後，要看看總召立法院委員們，有沒有什麼決議。
「個人服務民眾的心沒有改變過」林智堅也說，大新竹升格這件事情涉及修法，還有修法後的行政程序，是否代表參選？這都等完成後，再來討論。而其他人對於大新竹的意見，他會再了解各界聲音，不過大新竹合併升格，是民眾的期待也是民意，作為一個政治工作者，要把民意至上。
不過四大公投新竹縣、市均為同意大於不同意，是否影響民進黨在新竹執政。林智堅表示，從公投可以看得到來藍綠基本盤，但選人跟選事是不一樣選舉，唯有提出能夠讓民眾支持肯定人選，才是最關鍵。