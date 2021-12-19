保護國人健康！海巡署11岸巡隊查獲漁船走私洋菸

海巡署南部分署11岸巡隊據報，於19日凌晨，在高雄市梓官區蚵子寮漁港，查獲永○鮽16號漁船涉嫌走私未稅菸品509箱，市價逾新台幣2千萬元，乃加以查扣處理。
記者黃守作／高雄報導
2021-12-19 23:59:00
海巡署南部分署11岸巡隊隊長鄭騰詳表示，該隊據報，於18日晚間在雷達發現1艘可疑船筏自興達港外海航向蚵子寮漁港，當該可疑船筏進港後，安檢人員發現該船為永○鮽16號漁船，立即啟動查艙機制執行登船檢查，安檢所楊姓士官眼尖發現船尾廚房地板疑有雜物堆放偽裝痕跡，經清除雜物後，發現密艙，經開艙後赫見大量以黑色防水袋包裝的私菸，乃加以查扣處理。
安檢所人員並展現海巡人員機警與專業，後續出動2隻海巡偵搜犬協助清艙，不放過任何蛛絲馬跡，且會同台南查緝隊、北門查緝隊及第4海巡隊共同偵辦，並由第6巡防區指揮部組成專案小組統籌指揮，全案報請橋頭地方檢察署指揮偵辦，涉案曾姓台籍船長及3名外籍船員，經送國軍高雄總醫院左營分院實施PCR篩檢結果均為陰性，並依菸酒管理法移送偵訊，另509箱私菸予以查扣。依菸酒管理法函送主管機關裁處。
鄭騰詳指出，私梟利用各種管道及偽裝走私菸品，意圖矇混謀利，呼籲國人切勿購買來路不明菸品，同時也提到，私菸影響國內市場經濟及國人健康至鉅，將持續結合檢、警、調、海關及漁政、衛生等單位，全力執行走私查緝工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定，共同為維護社會治安盡一份心力。