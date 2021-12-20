蔡政府盼6都變9都 柯文哲批：國家被民進黨選舉搞垮掉
總統蔡英文昨日邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。台北市長柯文哲今 （20）日痛批民進黨永遠在想選舉，為了選舉把國家搞垮掉，並認為新竹合併升格是為了擔憂民眾黨立委高虹安參選而來。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-20 11:22:53｜2021-12-20 11:29:33
柯文哲上午出席台北後疫情產業轉型政策白皮書實體策展開幕式，會後聯訪時被問到蔡政府推6都變9都一事，柯文哲表示，「這我最氣的地方，民進黨永遠在想選舉，就是這樣！」國土規劃是很嚴肅的事，要從長計議，事實上，「北北基辦公室」一案送去政院，「他們一定存參，不理我們」。
柯文哲指出，行政區劃變動作之前要先有整合動作，包括水利、交通、都市企劃、社會住宅等，沒有前置作業直接搞縣市合併，「不要為了選舉而選舉，這個國家真的被民進黨搞選舉搞垮掉！」。
媒體追問新竹縣市可能率先合併，是否是針對高虹安可能參選而來？柯文哲表示，當然是啊，一定有做民調發現輸高虹安，越做越不對勁才做這樣處理。
柯文哲直言，這很荒謬，6都已經不對，不要在不對上繼續錯下去，「不要為了選舉搞特殊情形，不要為了選舉輸贏整個國家都不顧。」