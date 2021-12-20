台積電失守600元大關 台股終場下跌143點、收17669.11點
美股4大指數收低，其中道瓊指數下跌逾500點，台股今（20）日則在電子股壓盤之下，終場也下跌143.48點，失守17700點，收在17669.11點，跌幅0.81%，成交量2604.52點，台積電更失守600元大關。不過，在重啟核四、三接遷離的兩大公投議題未通過，加上全球積極發展綠色能源，能源轉型勢在必行，太陽能、風電等泛綠能概念股表現相對抗跌，中鋼構更亮燈漲停收61.4元，而太陽能聯合再生、達能也漲逾3%，茂迪及碩禾也有1%以上漲幅。
記者顏真真/台北報導
2021-12-20 14:08:40
美股上周五收黑，其中道瓊工業指數終場下跌532.20點，跌1.48%，收在35365.44點；標普500指數下跌48.03點，跌1.03%，收在4620.64點；那斯達克指數下跌10.75點，跌0.07%，收在15169.68點；費城半導體指數下跌5.277點，或0.14%，收在3761.041點。
雖然公投結束4大案都沒通過，但在美股4大指數收黑下，台股今日早盤以17812.81點、小漲0.22點開出後不久，就由紅翻黑，失守17800點，之後跌幅更擴大逾百點，進一步跌破17700點，一度下探17646.39點、下跌166.2點，終場收在17669.11點，還是跌了143.48點，單日跌幅0.81%。
就類股表現來看，電子股收盤跌1.11%，金融股也跌0.71%，半導體及電腦週邊設備跌幅都超過1%，其中台積電開平後翻黑，並失守600元大關，收在598元，跌幅1.48%，聯發科、台達電、廣達等跌幅也都超過1%。而傳產的汽車類股收盤亦跌1.11%，倒是電子的光電、通信網路及資訊服務類股逆勢收漲，傳產的貿易百貨、電器電纜、玻璃陶瓷、橡膠、觀光類股也收紅。
另外，在重啟核四、三接遷離這兩大公投議題未通過，加上全球積極發展綠色能源，能源轉型勢在必行，太陽能、風電等泛綠能概念股今日表現相對抗跌，其中風電概念股的中鋼構更亮燈漲停收在61.4元，春雨、新光鋼也漲超過2%，而太陽能聯合再生、達能收盤也都漲逾3%，茂迪及碩禾亦有1%以上漲幅。