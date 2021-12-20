港公司2官員藉工程收賄、喝花酒 職務法庭判撤職確定
港務公司蘇澳港營運處督導方碩堂、工務科技術員王國銘，利用監督颱風災害整建等工程或標案，接受廠商招待到酒店喝酒尋歡，王男還藉索賄1萬5千元，刑事部分，方、王各判7年6月與12年，並遭監察院彈劾。懲戒法院一審判方、王撤職，各停用1年、3年；2人上訴後，第二審駁回確定。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-20 14:26:18
方男與王男2015、2016年間，利用碼頭修護工程須查核、驗收、結算及請款的機會，多次接受業者招待到酒店宴飲，並將「信號台阻絕設施損壞拆除新作工程」等5件10萬元以下小額工程，指定由招待過他們的業者以議價方式承攬，另外，2016年10月因梅姬颱風損害蘇澳港崗哨鐵拉門，同時港區水溝蓋也要整修，方男指示要「限制性招標」，讓不符《政府採購法》施行細則規定的行賄業者辦理。
王國銘不僅喝廠商招待的花酒、包庇驗收外，2015、2016年中元節向在蘇澳港區內施工的廠商詐取1萬5千、6千、6千元等「贊普」款項，裝入自己口袋。
2人貪污案件，目前在高院更一審中。至於監察院則認為，方、王2人除涉及刑事責任外，也違反公務員服務法規定，違失事證明確，情節重大，因此彈劾。
懲戒法院第一審今年3月判方、王撤職，各停用1年、3年。2人上訴後，第二審認為，原判決並無違背法令的情形，將上訴駁回確定。