新竹升格林智堅再選？邱顯智：國土規劃別成職涯規劃

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邱顯智舉例，合併後的「大新竹市」人口僅有102萬，先前基隆市長林右昌所提出基隆加新北七區的「北海市」計畫，總人口更是僅有48萬，距離125萬人的門檻甚遠，目前民進黨柯建銘總召的建議修法方向傾向將「且有特殊需要」改成「或有特殊需要」，亦即人口門檻或特殊需求，兩者滿足其一便能合併升格。縣市合併升格理應從國土規劃與財政收支劃分的角度出發，包括地方制度法、統籌分配稅款調整等，都應將升格後的好壞處一併與地方說明清楚，讓市民瞭解其中利弊後做出決定。
邱顯智指出，有太多實例顯現出貿然升格後所面臨的困境與弊病，例如高雄縣市合併後人口反而不斷出走，以及六都改制後未能帶動周邊發展，反而產生都市磁吸效應，例如原台南縣的新營市走向沒落，造成邊陲的地方更邊陲、資源分配更不均，喪失了當地的主體性與文化特色，也形成地方自治的弱化。
邱顯智指出，政治人物不該像在菜市場那般漫天喊價、隨意修法，卻又提不出修改的標準和依據，只因選舉將至，便以民意為後盾意圖擷取政治私利。沒有人會認為自己的縣市沒有特色，也都希望自己的縣市能夠升格，蔡英文總統所稱的「宏觀視野」，理應納入在野黨及當地民眾的整體意見，從國土、財政及都市發展等方向全面考量。
邱顯智表示，民進黨當然有高度共識，但這個共識究竟是要「升格」還是「升職」？是「國土規劃」還是「職涯規劃」？高度政黨對決下的公投才剛過，民進黨切勿讓重要國策又充滿算計味。